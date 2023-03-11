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【跑贏美股】勞力士等瑞士錶平均按年升20% 5年間升值速度快標指兩倍

個人增值 12:00 2023/03/11

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無論是銷量還是價值上，勞力士仍然是市場上最暢銷的奢侈手錶品牌，但到底還有沒有再度炒上的空間呢? 彭博引述一份新報告顯示，自 2018 年中以來，勞力士、百達翡麗和愛彼手錶的價格平均每年上漲 20%，主因二手奢侈手錶的價值飆升，令這些名貴鐘錶的平均漲幅近年跑贏標準普爾500指數。

儘管勞力士 Daytona、以及百達翡麗Nautilus及 愛彼皇家橡樹 AP Royal Oaks 等熱門二手錶價格，已由 2022 年第一季的高位下跌多達三分之一，但據波士頓諮詢集團和二級市場交易平台 WatchBox 的報告顯示，由 2018 年 8 月到 2023 年 1 月，標普的平均年回報率為 8%，而瑞士頂級品牌的一籃子二手手錶的升值速度是這一速度的兩倍多。

另外，一籃子的獨立品牌手錶的價格，在同期亦上升15％，當中包括FP Journe、H． Moser & Cie和由WatchBox持有多數股權的瑞士小型手錶生產商De Bethune。

不少富人都視「品味投資」為財富配置的其中一分，報告亦同樣，把奢侈手錶形容為股票、債券、藝術品和葡萄酒的替代資產類別。報告指出，在疫情期間，二級市場上手錶價格仍然大幅上升。二手豪華手錶市場的規模在2022年增長到240億美元，而一級零售市場的價值為550億美元。有關更多富人投資可看以下文章:

最富有人士投資組合 股票平均佔26% 仍輸給這項資產 一項收藏比名錶更受歡迎

被稱為灰色市場的二級奢侈手錶行業自去年 12 月再次回溫，勞力士當時亦表示，將會開始通過其授權經銷商的網絡驗證二手錶轉售，不少分析認為，名錶或會再迎來小陽春。

隨著價格上漲和越來越多的人開始收藏手錶，波士頓諮詢集團預測，到2026年，二手市場預計將以每年9％的速度增長，達到350億美元。瑞士獨立分析師和諮詢公司 LuxeConsult 更進一步預測，到2033 年二手奢侈手錶的銷售額將超越主要的零售市場，銷售額將飆升至 850 億美元。

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