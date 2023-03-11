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太古地產$10網上書籍義賣 逾萬本好書任揀籌善款

精明消費 15:00 2023/03/11

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「書出愛心．十元義賣」是香港每年的社區文化盛事，今年實體書籍義賣為期8天，分別在4月20至23日，以及4月27至30日於鰂魚涌太古坊舉行。活動籌得的善款，將悉數用作支持香港小童群益會的群益寶庫計劃及義務工作發展局。

今年在實體活動前，先推出網上書籍義賣，由即日至3月31日，將預售過萬本優質兒童及青少年二手書籍，每本10元，網站的書籍會由義工不斷補充更新。讀者在網上平台選購書籍後，可以電子方式支付，其後可於4月20至23日及4月27至30日，即實體書籍義賣期間到太古坊栢克大廈取書。

網上書籍義賣今年亦再次推出「書出愛心．慈善書券」，可透過購買書券捐款，資助有需要學童多閱讀，每張慈善書券為10元。網上平台亦繼續推出《主編十選．閱讀福袋》限定套裝，每套10本（慈善價90元），鼓勵孩子親自揭開閱讀驚喜。

 

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

原文︰【太古地產 $10 網上書籍義賣 逾萬本好書任揀籌善款】（收費文章）

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