  • 22°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每周特色存息】賺盡高息定存法寶︰自製新資金 一定要識

收息攻略 20:30 2023/03/10

分享：

分享：

高息的定期存款優惠，往往都要新資金，令人卻步。但其實賺盡高息有法寶，「自製新資金」很簡單，留意以下幾點便可。

專題影片
【每周特色存息】賺盡高息定存法寶︰自製新資金 一定要識
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
今日
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月10日更新）
今日
【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月10日更新）
【定期存款】12個月拆息直逼5厘 定存有息加 港元最高4厘 美元最高4.8厘（附18銀行港美存息表）
今日
【定期存款】12個月拆息直逼5厘 定存有息加 港元最高4厘 美元最高4.8厘（附18銀行港美存息表）
用50萬元做定期存款 兩銀行收息$20,000 本周重返4厘 近10銀行3.8厘或以上（3月10日更新）
今日
用50萬元做定期存款 兩銀行收息$20,000 本周重返4厘 近10銀行3.8厘或以上（3月10日更新）
定期存款2023 中銀驚現4.8厘 兩銀行推4厘高息 美國加息提速？近10銀行即加存息
今日
定期存款2023 中銀驚現4.8厘 兩銀行推4厘高息 美國加息提速？近10銀行即加存息
港元定期存款 收息產品 定期存款

下一篇文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【每周特色存息】5厘存息強勢回歸　定期活期有得揀
【每周特色存息】5厘存息強勢回歸　定期活期有得揀
10萬元做定期存款 最高3.95厘 花旗撤走4.88厘 但有6銀行加息（3月9日更新）
10萬元做定期存款 最高3.95厘 花旗撤走4.88厘 但有6銀行加息（3月9日更新）
【定期存款】12個月拆息直逼5厘 定存有息加 港元最高4厘 美元最高4.8厘（附18銀行港美存息表）
【定期存款】12個月拆息直逼5厘 定存有息加 港元最高4厘 美元最高4.8厘（附18銀行港美存息表）
定期存款2023 中銀驚現4.8厘 兩銀行推4厘高息 美國加息提速？近10銀行即加存息
定期存款2023 中銀驚現4.8厘 兩銀行推4厘高息 美國加息提速？近10銀行即加存息
用50萬元做定期存款 兩銀行收息$20,000 本周重返4厘 近10銀行3.8厘或以上（3月10日更新）
用50萬元做定期存款 兩銀行收息$20,000 本周重返4厘 近10銀行3.8厘或以上（3月10日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款