【每周特色存息】賺盡高息定存法寶︰自製新資金 一定要識 收息攻略 20:30 2023/03/10 分享： 分享： 高息的定期存款優惠，往往都要新資金，令人卻步。但其實賺盡高息有法寶，「自製新資金」很簡單，留意以下幾點便可。 專題影片 【每周特色存息】賺盡高息定存法寶︰自製新資金 一定要識 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月10日更新） 今日 【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月10日更新） 【定期存款】12個月拆息直逼5厘 定存有息加 港元最高4厘 美元最高4.8厘（附18銀行港美存息表） 今日 【定期存款】12個月拆息直逼5厘 定存有息加 港元最高4厘 美元最高4.8厘（附18銀行港美存息表） 用50萬元做定期存款 兩銀行收息$20,000 本周重返4厘 近10銀行3.8厘或以上（3月10日更新） 今日 用50萬元做定期存款 兩銀行收息$20,000 本周重返4厘 近10銀行3.8厘或以上（3月10日更新） 定期存款2023 中銀驚現4.8厘 兩銀行推4厘高息 美國加息提速？近10銀行即加存息 今日 定期存款2023 中銀驚現4.8厘 兩銀行推4厘高息 美國加息提速？近10銀行即加存息 港元定期存款 收息產品 定期存款