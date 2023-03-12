  • 23°C
香港時間 : 2023312日 (週日) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【扣稅2023】扣稅三寶優惠全攻略　首年半價 / 3000元回贈　把握扣稅尾班車！

退休規劃 10:30 2023/03/12

分享：

分享：

今個課稅年度將於3月31日完結，如果打工仔希望購入「扣稅三寶」—年金、自願醫保和強積金慳稅，就要記得在限期之前完成投保。不少保險公司、強積金代理人也有提供相關優惠計劃吸客，本網整合了部分市場可見的「扣稅三寶」計劃優惠，打工仔記得把握最後機會搭上扣稅尾班車。

    點擊圖片放大

1. 延期年金

年金是一種長期保險產品，目的是幫助投保人把資金轉化為穩定現金收入。透過投保合資格的年金產品，每年的扣稅額上限為6萬元；以目前最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

縱觀市場不同的年金計劃優惠之中，萬通保險的折扣比率較廣，不同年期和保費所得的優惠差距頗大。例如只要年化保費在8000美元以內並選擇5年繳付保費，就會得到首年保費折扣5%；同樣金額而選擇10年繳付保費，就會得到首年保費折扣10%。至於最高的首年25%保費折扣，就需要年化保費1.5萬美元或以上，選擇10年繳付的保單。

2. 自願醫保計劃（VHIS）

政府自2019年4月1日起，增設這項扣稅優惠，只要納稅人為自己或親屬購買「自願醫保計劃」下的認可產品，每名受保人可有8000元扣稅上限。若以最高稅率17%計算，購買自願醫保的扣稅金額達1360元。

綜合市場上的優惠，以保柏提供的最高80%保費總折扣最吸引，不過限制也較多。當中包括須要首年自付4萬或8萬元，並在第1及第2個保單年度無任何索償，才能成功累積首3個保單年度總折扣80%。若單看第1個保單年度的優惠，就只有10%保費折扣優惠。

至於投保永明的自願醫保，將會按照申請人所選擇的計劃，而決定有3個月或是6個月的保費回贈，相當於半價或75折。值得留意的是，並不是保費愈貴慳得愈多，投保人也不宜僅從扣稅的角度出發。

3. 強積金可扣稅自願性供款（TVC）

相信一眾打工仔對強積金也不陌生，在強積金制度下的可扣稅自願性供款，每個課稅年度的扣稅上限為6萬元；以現時最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。不同的基金代理人也推出不同優惠吸客，當中以滙豐強積金最多可以得到3000元紅利單位回贈金額最多，但成員需要在期內作「可扣稅自願性供款」達18萬元才有，即每個月最少要供款1.5萬元，門檻也不算低。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【出糧戶口】8間銀行迎新優惠比較 現金回贈高達$1000 大新5厘額外活期存款年息
今日
【出糧戶口】8間銀行迎新優惠比較 現金回贈高達$1000 大新5厘額外活期存款年息
【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料
2023/03/11
【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料
中銀參戰免息分期　買滿500元免息免手續費　銀行大打分期戰谷數　簽邊張卡最着數？
2023/03/09
中銀參戰免息分期　買滿500元免息免手續費　銀行大打分期戰谷數　簽邊張卡最着數？
【信用卡優惠】3月迎新獎賞一覽 現金回贈$200起 開卡即獲限量麻雀、滿額送B&O藍牙喇叭
2023/03/04
【信用卡優惠】3月迎新獎賞一覽 現金回贈$200起 開卡即獲限量麻雀、滿額送B&O藍牙喇叭
【易賞錢】滙豐獎賞錢換百佳、屈臣氏、豐澤商品 滿$500送$50優惠券 綁卡搶$10鮑魚罐頭
2023/03/03
【易賞錢】滙豐獎賞錢換百佳、屈臣氏、豐澤商品 滿$500送$50優惠券 綁卡搶$10鮑魚罐頭
財務自由 保柏 稅務 收息產品 退休規劃產品 退休組合 財富及退休規劃 著數優惠 退休 產品

下一篇文章

【扣稅年金】5成人考慮網上投保延期年金計劃 中銀人壽下調有關投保年齡至30歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一個人生活 手持300萬收息股、350萬現金 想提早退休點部署？
一個人生活 手持300萬收息股、350萬現金 想提早退休點部署？
債息上升有咩啟示？債息與債價有咩關係？
債息上升有咩啟示？債息與債價有咩關係？
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【扣稅年金】5成人考慮網上投保延期年金計劃 中銀人壽下調有關投保年齡至30歲
【扣稅年金】5成人考慮網上投保延期年金計劃 中銀人壽下調有關投保年齡至30歲
【高球保險】「一桿入洞」祝捷費　條款限制各不同
【高球保險】「一桿入洞」祝捷費　條款限制各不同
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款