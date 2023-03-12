【扣稅2023】扣稅三寶優惠全攻略　首年半價 / 3000元回贈　把握扣稅尾班車！

今個課稅年度將於3月31日完結，如果打工仔希望購入「扣稅三寶」—年金、自願醫保和強積金慳稅，就要記得在限期之前完成投保。不少保險公司、強積金代理人也有提供相關優惠計劃吸客，本網整合了部分市場可見的「扣稅三寶」計劃優惠，打工仔記得把握最後機會搭上扣稅尾班車。

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1. 延期年金

年金是一種長期保險產品，目的是幫助投保人把資金轉化為穩定現金收入。透過投保合資格的年金產品，每年的扣稅額上限為6萬元；以目前最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

縱觀市場不同的年金計劃優惠之中，萬通保險的折扣比率較廣，不同年期和保費所得的優惠差距頗大。例如只要年化保費在8000美元以內並選擇5年繳付保費，就會得到首年保費折扣5%；同樣金額而選擇10年繳付保費，就會得到首年保費折扣10%。至於最高的首年25%保費折扣，就需要年化保費1.5萬美元或以上，選擇10年繳付的保單。

2. 自願醫保計劃（VHIS）

政府自2019年4月1日起，增設這項扣稅優惠，只要納稅人為自己或親屬購買「自願醫保計劃」下的認可產品，每名受保人可有8000元扣稅上限。若以最高稅率17%計算，購買自願醫保的扣稅金額達1360元。

綜合市場上的優惠，以保柏提供的最高80%保費總折扣最吸引，不過限制也較多。當中包括須要首年自付4萬或8萬元，並在第1及第2個保單年度無任何索償，才能成功累積首3個保單年度總折扣80%。若單看第1個保單年度的優惠，就只有10%保費折扣優惠。

至於投保永明的自願醫保，將會按照申請人所選擇的計劃，而決定有3個月或是6個月的保費回贈，相當於半價或75折。值得留意的是，並不是保費愈貴慳得愈多，投保人也不宜僅從扣稅的角度出發。

3. 強積金可扣稅自願性供款（TVC）

相信一眾打工仔對強積金也不陌生，在強積金制度下的可扣稅自願性供款，每個課稅年度的扣稅上限為6萬元；以現時最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。不同的基金代理人也推出不同優惠吸客，當中以滙豐強積金最多可以得到3000元紅利單位回贈金額最多，但成員需要在期內作「可扣稅自願性供款」達18萬元才有，即每個月最少要供款1.5萬元，門檻也不算低。

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