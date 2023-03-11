【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料

香港與内地已全面通關一段時間，港人北上意欲增加，為更方便消費和開通微信、支付寶等電子錢包，很多人都想開立内地銀行戶口。現時，多間銀行都有在港遙距開立内地銀行戶口的服務，包括中銀香港的大灣區「開戶易」及建行亞洲和大新的見證開戶服務。以下將整合内地戶口種類、開戶所需申請資料及兩地開戶的區別供參考。

内地銀行戶口分類

中國内地銀行戶口分為三類，分別是第I類、第II類、第III類，各有不同的用途和限制。若開設内地戶口只是為了方便在内地消費，可以選擇第II類或第III類内地戶口，若打算在内地居住、就業或升學，才考慮第I類。

内地戶口種類 主要用途 每日累計交易 每年累計交易 結餘上限 第I類 現金存款、現金提款、購買投資理財產品、轉賬、日常消費等 沒有限制 沒有限制 沒有限制 第II類 現金存款、現金提款、轉賬、日常消費等 1萬元人民幣 20萬人民幣 沒有限制 第III類 較小金額的轉賬及日常消費 2000元人民幣 5萬人民幣 2000人民幣

在港開立內地戶口 只限II類及III類

在香港開立内地銀行戶口，只可以開立第II類、第III類賬戶，但不需要内地電話號碼和内地居住證明；

要開立第I類賬戶必須親身前往内地銀行開設，由於I類賬戶用途廣泛，因此需要準備内地電話號碼和内地居住證明。

如何在香港開內地戶口？

目前，中銀香港、建行（亞洲）、大新、招商永隆、工銀亞洲及南洋商業銀行都有提供在香港遙距開設內地戶口的服務。其中，大新銀行的預約見證服務需要在辦理後，親身前往内地分行領取提款卡、存摺、密碼等及啟動戶口。

1. 中國銀行（香港）大灣區「開戶易」

推出見證開立内地賬戶，用香港手機號碼即可，開戶後輕鬆綁定内地主流手機電子支付應用程式，令大灣區消費更便利。

開戶所需文件：

香港永久性居民身份證

回鄉證

2. 中國建設銀行（亞洲） 見證開戶服務

可以在港透過見證開戶服務，毋須過境，以香港或內地手機號碼便可開立內地建設銀行戶口，並在內地手機銀行和網上銀行輕鬆查看賬戶動態，開戶後可綁定内地電子支付應用程式，方便網購或於内地消費及乘車。



開戶所需要文件：

有效期3個月以上回鄉證

香港永久居民身份證

最近三個月居住地址證明

建行（亞洲）還推出「陸港通龍卡」，可以同時擁有及管理建行（亞洲）及國内建行的賬戶，在内地自動櫃員機提款或消費時可從建行戶口扣賬，亦可透過匯款將人民幣資金調配至國內戶口，方便兩邊生活。

3. 招商永隆 「灣區開戶通」

招商永隆銀行「灣區開戶通」服務提供在港申請内地招商銀行個人II類銀行結算賬戶，成功申請開立賬戶後，隨即可使用該賬戶綁定内地移動支付平台。不過要注意，每個人只能通過代理見證方式申請一個招商銀行個人II類銀行賬戶。



申請内地招商永隆銀行個人II類結算賬戶所需文件：

香港永久居民身份證

回鄉證

由本人登記的香港或内地手機號碼（可在相關接受手機短訊）

持有招商永隆賬戶

視乎實際情況，有機會需要提供額外證明文件

4. 工銀亞洲 「灣區賬戶通」

現在可於中國工商銀行（亞洲）指定分行透過「灣區賬戶通」見證開戶服務，開立中國工商銀行的内地II類、III類賬戶，賬戶可綁定内地主要的電子錢包、無需親往内地及提供内地住址證明。



申請所需文件：

香港永久居民身份證

回鄉證

實名登記的内地或香港手機號碼

5. 南洋商業銀行

南洋商業銀行（中國）與南洋商業銀行充分發揮協同合作優勢，提供代理見證開立跨境個人業務，客戶可透過南商(中國)境內各分支行見證簽署南洋商業銀行開戶文件，也可透過南洋商業銀行在香港的分行見證簽署南商(中國)開戶文件，享受跨境理財服務。

6. 大新銀行 預約見證開戶服務

大新銀行也提供預約見證開戶服務，過程需要約三至五個工作天，在港預約後，需要按照預約時間，親自前往内地指定分行啟動戶口及領取提款卡。



預約見證服務需要文件：

香港居民身份證

回鄉證及最新住址證明

實名認證之內地電話號碼（適用於網上銀行申請）

直接前往内地銀行開戶

除了在港遙距開戶，也可以親身前往内地，内地四大銀行包括中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行，每間銀行開戶要求可能會有不同，但一般需要的基本文件差別不大。

一般所需文件：

香港身份證

回鄉證

申請人已實名認證的内地電話號碼

申請人内地住址證明

其他證明文件，如戶口簿、護照等

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