【北上開戶】如何在港開内地銀行戶口？ 限時開戶獎賞 $100現金/免匯款手續費 （附申請資料）

香港與内地已全面通關一段時間，港人北上意欲增加，為更方便消費和開通微信、支付寶等電子錢包，很多人都想開立内地銀行戶口。現時，多間銀行都有在港遙距開立内地銀行戶口的服務，包括中銀香港的大灣區「開戶易」及建行亞洲和大新的見證開戶服務等等。以下將整合内地戶口種類、開戶所需申請資料及兩地開戶的區別供參考，另外，部分銀行更推出限時開戶優惠，不但可以免匯款手續費，還可獲100元現金獎賞。

内地銀行戶口分類

内地銀行戶口分為三類，分別是第I類、第II類、第III類，各有不同的用途和限制。若開設内地戶口只是為了方便在内地消費，可以選擇第II類或第III類内地戶口，若打算在内地居住、就業或升學，才考慮第I類。

内地戶口種類 主要用途 每日累計交易 每年累計交易 結餘上限 第I類 現金存款、現金提款、購買投資理財產品、轉賬、日常消費等 沒有限制 沒有限制 沒有限制 第II類 現金存款、現金提款、轉賬、日常消費等 1萬元人民幣 20萬人民幣 沒有限制 第III類 較小金額的轉賬及日常消費 2000元人民幣 5萬人民幣 2000人民幣

在港開立內地戶口 只限II類及III類

在香港開立内地銀行戶口，只可以開立第II類、第III類賬戶，但不需要内地電話號碼和内地居住證明；

要開立第I類賬戶必須親身前往内地銀行開設，由於I類賬戶用途廣泛，因此需要準備内地電話號碼和内地居住證明。

如何在香港開內地戶口？

目前，建行（亞洲）、招商永隆、工銀亞洲、大新、中銀（香港）、東亞及南洋商業銀行都有提供在香港遙距開設內地戶口的服務。其中，大新銀行的預約見證服務需要在辦理後，親身前往内地分行領取提款卡、存摺、密碼等及啟動戶口。

1. 中國建設銀行（亞洲） 見證開戶服務

可以在港透過見證開戶服務，毋須過境，以香港或內地手機號碼便可開立內地建設銀行戶口，並在內地手機銀行和網上銀行輕鬆查看賬戶動態，開戶後可綁定内地電子支付應用程式，方便網購或於内地消費及乘車。



開戶所需要文件：

有效期3個月以上回鄉證

香港永久居民身份證

最近三個月居住地址證明

建行（亞洲）還推出「陸港通龍卡」，可以同時擁有及管理建行（亞洲）及國内建行的賬戶，在内地自動櫃員機提款或消費時可從建行戶口扣賬，亦可透過匯款將人民幣資金調配至國內戶口，方便兩邊生活。

建行亞洲最新開戶優惠：跨境匯出手續費全免

即日起至2023年6月30日（下稱「推廣期」），經中國建設銀行（亞洲）「見證開戶服務」成功開立建行亞洲内地戶口的個人銀行客戶，在推廣期内，透過建行亞洲匯出賬戶成功匯出人民幣款項電匯至透過建行亞洲「見證開戶服務」開立德内地戶口，可獲豁免匯出電匯簽發手續費。

優惠詳情可參閲：按此

2. 招商永隆 「灣區開戶通」

招商永隆銀行「灣區開戶通」服務提供在港申請内地招商銀行個人II類銀行結算賬戶，成功申請開立賬戶後，隨即可使用該賬戶綁定内地移動支付平台。不過要注意，每個人只能通過代理見證方式申請一個招商銀行個人II類銀行賬戶。



申請内地招商永隆銀行個人II類結算賬戶所需文件：

香港永久居民身份證

回鄉證

由本人登記的香港或内地手機號碼（可在相關接受手機短訊）

持有招商永隆賬戶

視乎實際情況，有機會需要提供額外證明文件

招商永隆最新開戶優惠：100元現金獎賞+50元電報費回贈

即日起至2023年6月30日（優惠期），透過招商永隆銀行「灣區開戶通」服務申請開立 II 類銀行結算賬戶，並完成激活，可獲得100元現金獎賞。

同時，在優惠期内，經過招商永隆一點通 App，匯款人民幣到招商銀行 II 類銀行結算戶的同名賬戶，每宗匯款交易，可獲回贈相關的電報費，上限為50元。電報費回贈將於匯款後的翌月底或以前誌賬於合資格客戶港元存款賬戶內。

優惠詳情可參閲：按此

3. 工銀亞洲 「灣區賬戶通」

現在可於中國工商銀行（亞洲）指定分行透過「灣區賬戶通」見證開戶服務，開立中國工商銀行的内地II類、III類賬戶，賬戶可綁定内地主要的電子錢包、無需親往内地及提供内地住址證明。



申請所需文件：

香港永久居民身份證

回鄉證

實名登記的内地或香港手機號碼

豁免多項内地賬戶收費：

豁免小額賬戶管理費

豁免借記卡工本費（製作成本費用）

豁免借記卡年費

豁免首12個月的信使服務費（短訊發送費用）

4. 大新銀行 預約見證開戶服務

大新銀行也提供預約見證開戶服務，過程需要約三至五個工作天，在港預約後，需要按照預約時間，親自前往内地指定分行啟動戶口及領取提款卡。



預約見證服務需要文件：

香港居民身份證

回鄉證及最新住址證明

實名認證之內地電話號碼（適用於網上銀行申請）

大新銀行最新開戶優惠：無限次豁免匯款手續費

2023年6月30日或之前，使用預約見證開戶服務，您可享無限次豁免從香港大新銀行匯人民幣至大新銀行（中國）有限公司的手續費（包括跨境匯款中由清算行收取之相關清算費用）。

5. 中國銀行（香港）大灣區「開戶易」

推出見證開立内地賬戶，用香港手機號碼即可，開戶後輕鬆綁定内地主流手機電子支付應用程式，令大灣區消費更便利。

開戶所需文件：

香港永久性居民身份證

回鄉證

6. 東亞銀行：東亞「開戶通」

東亞「開戶通」在港見證開戶服務，方便香港永久性居民通過在港見證開戶方式申請開立內地個人 II 類銀行結算賬戶，全程無需離港，不收取任何開戶費用，內地賬戶無最低結存要求，開戶後可將內地賬戶綁定內地主流手機支付APP，方便開通移動支付。

內地個人Ⅱ類銀行結算賬戶服務由東亞銀行（中國）有限公司提供，目前僅在內地大灣區廣州、深圳、珠海三座城市的東亞銀行（中國）分行及同城支行開立（不含異地支行）。

開戶要求：年滿18歲並擁有東亞香港個人存款賬戶且賬戶狀態正常的客戶

開戶所需資料：

香港永久性居民身份證

港澳居民來往內地通行證（回鄉證）

本人名下的香港或內地手機號碼

7. 南洋商業銀行

南洋商業銀行（中國）與南洋商業銀行充分發揮協同合作優勢，提供代理見證開立跨境個人業務，客戶可透過南商(中國)境內各分支行見證簽署南洋商業銀行開戶文件，也可透過南洋商業銀行在香港的分行見證簽署南商(中國)開戶文件，享受跨境理財服務。

直接前往内地銀行開戶

除了在港遙距開戶，也可以親身前往内地，内地四大銀行包括中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行，每間銀行開戶要求可能會有不同，但一般需要的基本文件差別不大。

一般所需文件：

香港身份證

回鄉證

申請人已實名認證的内地電話號碼

申請人内地住址證明

其他證明文件，如戶口簿、護照等

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