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【港版築地】香港仔魚市場免費導賞團 直擊漁民海鮮散貨、漁村文化博物館

個人增值 13:00 2023/03/11

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不少旅客往外地旅遊，即使是香港人，同樣喜歡參觀魚市場，例如東京的築地及豐洲、悉尼的Sydney Fish Market等。但香港原身作為小漁港，本地就已經有多個魚類批發中心及魚市場值得到訪。平日魚市場很少開放給零售客及觀光客內進，近日就有「香港仔魚市場導賞遊」活動，參與導賞除了可一睹市場運作，更能聽到很多行內秘聞及海鮮知識。

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港人出名愛吃海鮮，如鯉魚門、流浮山等吃海鮮勝地街知巷聞，但魚市場的所在地就不太清楚。今次南區龍舟競渡委員會的「漁港濃情‧香港仔」社區項目，於3月至5月舉辦多場免費導賞，揭開香港漁業的神秘面紗。由漁民帶你走入香港仔魚類批發市場（簡稱香港仔魚市場）內，佔地超過15,000平方米，有73年歷史，是全港最大規模的魚產海鮮批發集散地，魚市場分成東西兩邊，東邊為海鮮區、西邊則是處理冰鮮魚為主。

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泊岸的主要都是放滿發泡膠箱的收魚船，將南中國海一帶水域的魚穫帶回來。幸運的話，還可以見到售賣艇仔粉的木船，一碗熱騰騰的湯粉，就是一早辛勞工作的漁民的美味早餐，慰藉肚皮

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活海鮮交易

海鮮區10時、11時正值繁忙時間，漁販們把一車車活魚及海鮮運送，亦有不同產地的螃蟹，由工人們人手逐隻拆走報紙包裝。另外，中央位置為昔日的魚穫拍賣區，與以往東京築地所見的相似，但現時魚穫不多，拍賣幾乎絕迹，因此現已成為魚蛋的前期工場，早上會有女工在此，將魚肉手打製成彈牙魚蛋，做法既原始又充滿風味。

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香港仔魚市場免費導賞遊

日期：3月11日起至5月，共8節

時間：9am或11am

網址：www.fb.com/ATaleOfAberdeenFishingPort

新開漁民文化博物館

珍寶海鮮舫雖已沉沒消失，但其碼頭牌匾仍在，是僅存的打卡位，旁邊則是太白海鮮舫的上船處。海旁亦有不少海鮮檔，向香港仔方向走，還可以到訪「漁港濃情．香港仔」設立的漁民文化博物館，每天也有導賞員當值。館內有漁民昔日生活、漁船營運實況、漁船實景及口述歷史專輯等，現場亦有大量珍寶海鮮舫的歷史相片及文獻。還可以戴上傳統漁夫帽打卡，充當一下當漁民的滋味。

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漁民文化博物館

地址：香港仔海濱近往榕樹灣碼頭

開放時間：星期二至五 2pm-8pm、星期六至日及公眾假期 11am-6pm、星期一休息

網址：fishermen-museum.com

作者：張頌婷

責任編輯：黃依情

【原文:香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 (收費文章)】

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