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【消費券2023】前哨戰已經開打 商戶如何追上內地無現金文化？

博客 12:33 2023/03/10

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今年財爺又再派消費券位位$5000，在如今經濟情況下，多個錢傍身總是好事。去年大家都花了不少時間去研究那個平台接收消費券最多著數。今年各大平台都爭著宣傳自己在跨境交易上的便利，似乎這場電子支付戰的戰場，隨著旅遊復常而轉移至內地。 

電子支付戰場轉移至內地
政府派發的消費券只能在香港使用，而且各家平台的定位也十分清楚，相信用家們都十分清楚。反而是經歷三年疫情後，一眾要回鄉的港人要如何重新適應內地的無現金文化，成為重中之重。當中我們聽得最多的就是，要到內地用手機支付，必須要有一個內地手機號碼。因為只要有這個號碼，才能綁定內地的支付及銀行戶口，以及一眾call車及外賣平台應用程式。

Tap & Go虛擬銀聯卡 免手機號
當然，要在香港辦一個內地號碼其實沒太大難度，但始終有一定程序。因此，若只是想在內地使用電子支付，使用銀聯卡也是方便之舉。以往的銀聯卡多是實體卡，但自從Tap & Go推出了虛擬銀聯卡後，讓用戶毋須多申請實體的銀聯卡，便可到中國或海外以 Apple Pay 方式購物，相關款項會在Tap & Go的錢包扣除。只要錢包有錢便可使用。薑餅人便曾利用銀聯卡在日本消費，匯率有優惠十分方便呢。

八達通結合Mastercard 境外付款
而近期被指科技跟不上潮流的八達通，其電子錢包也走上Tap & Go的路上，先後將虛擬的Mastercard 及銀聯卡加入其中，讓客戶可在網上及海外購物。事實上，薑餅人在淘寶購物時，在其他方法行不通時，便多次以八達通Mastercard作為支付方法。至於八達通銀聯的好處，則是只須在香港實名登記戶口，便可在境外使用，而八達通銀聯也提供掃碼支付，只要商戶接受銀聯掃碼支付便可應用。而且扣款賬戶可透過香港轉數快入錢，用幾多入幾多，不會有卡數問題。這其實也很方便。

AlipayHK可在大灣區使用
不過，在內地最受歡迎還是支付寶。雖然香港AlipayHK不能直接在內地使用，但據悉在大灣區指定城市如佛山、廣州、深圳、中山，都可用AlipayHK作搭車之用，也很方便呢。

大家在下次選擇消費券平台時，又會否考慮轉會呢？

【消費券2023】派5000元最快4月到手 首批先攞$3000 市民可轉換電子錢包嗎？

【消費券2023】四大名牌網購平台 $5000以下銀包、手袋推介

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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