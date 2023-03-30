疫後面對財務困難？財務公司關鍵性的資金支援如何解決資金周轉！

新冠肺炎疫情在過去的兩到三年間凍結了香港的經濟發展，包括動態清零和中港封關等防疫政策，全面衝擊香港經濟。為了重振經濟，讓企業順利運作，並推動市場復甦，金融支援至關重要。一家可信賴的財務公司可以為你提供關鍵性的支援，解決財務困難。選擇專業的財務公司時，請注意公司信譽、貸款條款、還款計劃、利率以及逾期還款的風險。這樣就能找到一個可靠的財務夥伴，協助重振企業或實現財務自由！

疫情衝擊香港 中小企業面臨財務困難

疫情給香港的三大支柱──旅遊零售、貿易轉口和金融交易帶來了極大打擊，許多公司倒閉，失業率飆升。直到2023年首季香港與內地實現全面通關後，市場氣氛才開始振奮起來。據經濟學者引述，在兩地居民重新頻繁往來和國內製造業恢復正常生產後，預測本港經濟於第四季能恢復至疫情前的水平。

疫情復甦 關鍵性金融部署可加強資金周轉

推動香港經濟增長的過程中，飲食及零售業對市場復甦起到了重要作用。在復甦過程的第一步，資金支援是必不可少的，因此「中小企融資擔保計劃」（SME Financing Guarantee Scheme，SFGS）或「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（100% Personal Loan Guarantee Scheme，PLGS）等貸款計劃提供了基礎保障，有助中小企業及失業人士重振生意。為了讓企業能夠順利投入，可靠且值得信賴的財務公司提供關鍵性的財務支援，解決財務困難。在借貸時，應留意公司的信譽、貸款條款、還款計劃、利率及逾期還款等方面，以確保企業或個人的財務更自由。這將有助於推動香港的經濟發展，讓更多企業和個人受益。

運用財務公司的資金支援，選擇財務公司時的10個注意事項：

信貸是推動經濟資金的有效來源，有助於企業擴大業務、增加生產力，減少失業率等，進而促進市場恢復和提高競爭力。借貸能夠讓企業獲得更多資金，用於市場推廣和品牌建設，以增加市場份額。同時，借貸還可以幫助企業獲得更多投資機會，實現企業的戰略目標。只要企業選擇適合的財務夥伴，就能夠重振旗鼓，或讓財務更自由！

【特約專欄】

《關於作者》

黃漢強博士，第十七屆世界傑出華人，現任 Tiptop 鼎豐信貸有限公司行政總裁，30 年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區 2020 年金融企業家。