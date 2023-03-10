免息免供「還款假期」等於寬免債務？循環貸款輕鬆還款更靈活！

面對動盪的經濟和不明朗的前景，信貸市場便會出現「借錢容易，還錢難」情況，為了迎合客戶的切身需要，金融機構因此推出了所謂的「還款假期」（Payment Holiday），這種特別安排適合借款人在還款時更有彈性。實際上，「循環貸款」才是被金融業界廣泛公認的一種既容易還款又彈性的貸款產品。以下將探討「還款假期」（Payment Holiday）的定義及其優缺點，同時解釋為甚麼循環貸款深受到金融業界的推薦。

甚麼是「還款假期」或者被稱為「Payment Holiday」？

「還款假期」（Payment Holiday）最早在按揭或信用卡的還款計劃中被採用。後來，一些大型金融公司也推出了私人貸款的「還款假期」，容許客戶在還款時有較大的彈性。一般來說，金融公司提供的 「還款假期」安排有兩種不同的形式：

免息免供還款假期：這種貸款安排允許借款人在還款期間享受免息免供的還款優惠，一般為還款日的7天。這種還款計劃適合那些沒有固定日期領取薪金的借款人，讓他們在還款時較具彈性。

先息後本還款假期：這種貸款安排允許借款人在還款期間只需還利息，假期可持續一段較長的時間。到假期結束時，可以選擇一次性清還本金和利息，或者之後利息和本金分期固定在一個時間內清還貸款。這種還款方式可以讓借款人短期內償還一個比較少的數目，日後才償還比較大的金額直至貸款全部清還，這種先小後多的還款安排可以讓借款人比較有更充足的時間來規劃理財。這種還款計畫特別適合那些預計收入會逐步改善的借款人。

免息免供的還款假期等於期間債務寬免？

免息免供不等同假期內「利息與本金都免費」，免息免供的Payment Holiday是貸款人同意在一段時間內容許借款人延遲還款，但這段時間內的本金和利息或許容後再計算和支付。所以，「還款假期」（Payment Holiday）期間不是等同債務或利息寬免，應該注意的是「假期」和「免除」是不同的概念。在「還款假期」間，借款人的貸款和利息仍然需要償還，只是在特定時間內暫緩支付而已，但這種種一般會被攤分到貸款的後段，因此借款人實際需要償還的金額並不會減少，相反或會可能增加。還款假期通常是在緊急情況下提供的一種選擇，這種安排較為適合一些借款人因為突發事件而導致短期收入減少或失業。

循環貸款如何輕鬆還款？

「循環貸款」顧名思義就是可循環再用的貸款，財務公司會預先批核一個循環信貸額，類似一般信用卡的可信貸額度。借款人可以透過電話或網上平台通知財務公司所需提取金額，財務公司會檢視後將金額轉入借款人的銀行私入戶口，借款人可以使用提款卡到櫃員機提取現金。

在循環信貸的還款安排方面，貸款利息是按照已動用的貸款金額，以每一天為基礎計算利息。借款人可以根據自己的還款能力自主決定還款週期和金額，但是每月會有一個既定的最低還款額，一般為已動用金額的5%。在還款後，先扣除應付利息後，其餘金額會用作清還動用金額，回復再次備用額度，日後需要時，借款人可以隨時再次提取這些備用資金。

為何循環貸款比私人貸款更靈活？

「還款假期」（Payment Holiday）可視為在還款期間一個喘息的空間，暫停一個短時間內的還款，雖然此方式提供了一定的靈活性，但仍未完全具備真正的彈性和靈活性。相較於其他私人貸款或信用卡，循環貸款於還款操作更為自主可控。

循環貸款利息與信用卡現金透支比併

循環貸款和信用卡都是使用授信貸額的方式，如果借貸人需要即時現金周轉，信用卡現金透支可能是一個解決方法。然而，使用信用卡現金透支需要支付高昂的手續費和利息，並且利息以月息計算，更重要的是如果存在現金透支和每月只還minpay， 往後的日常消費簽帳也要支付利息，債務便會很容易像雪球般愈滾愈大，無了期地喘氣直到全部清還為止。

循環貸款對信貸評級的影響

在正常運作中，每當金融機構收到貸款或信用卡申請，必定會向中央資料庫索取申請人的信貸報告作為審核的主要依據。金融機構每次的查閱（個人查閱除外）都會留下一個記錄，這些查閱的次數，都會記錄在信貸報告內，頻繁的查閱會影響信貸評級，所以消費者應該慎重選擇貸款產品才提交申請，不要過度或亂石投林地同時向多間金融機構申請貸款產品，否則最終只會對個人的信貸評級構成一個負面的影響。

循環貸款這貸款產品比較特別，金融機構收到申請時，會在首次開戶前查閱申請人的信貸報告，一經批核，該貸款就成為了授信限額的備用錢包。借貸人可以從該信貸額度內進行提款，且信貸評級不會被重複審核。金融機構只會在每年或某一個指定時間後，才會重新檢視信貸情況，這一個檢視行為有別於一般查閱信貸報告，一般情況下，信貸評級不會被降低，的而且確這種貸款產品可以充分保障和保護個人的信貸評級。

循環貸款注意事項：

定還款計劃：訂立一個還款計劃，包括每月應還款項目和還款日期。這可以幫助你確保及時還款，避免遺漏。

盡早還款：循環貸款的利息以日息計算，因此盡早還款可以減少利息支出，也可以減少逾期罰款。

自動扣款：如果貸款機構提供自動扣款的選項，應該明智地使用這個功能確保每月的最低還款金額都會按時扣款，避免遺漏。當有充裕資金的時候，增加還款金額，適度地按照個人還款能力去盡早清還，非不得意就不應該每次都還最低的付款額。

控制消費：由於循環貸款是循環備用資金，令人容易超出自己負擔能力的消費行為。因此，要注意控制消費，避免欠下太多債務。

了解還款選項：如果你無法按時還款，可以與貸款機構聯繫，詢問可行的還款選項，例如延遲還款或分期還款。尋求專業建議幫助減輕債務壓力。循環貸款還款的關鍵在於制定計劃、盡早還款、控制消費、了解還款選項，尋求專業和值得信任的財務公司才是上策。

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【特約專欄】

《關於作者》

黃漢強博士，第十七屆世界傑出華人，現任 Tiptop 鼎豐信貸有限公司行政總裁，30 年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區 2020 年金融企業家。