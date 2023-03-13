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MUJI 官網開幕 買滿$500送$50 一幻拉麵灣仔店 第二碗拉麵半價

精明消費 07:30 2023/03/13

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 無印良品MUJI ：官網開幕 買滿500元送50元

無印良品香港網上商店正式開幕，提供男女裝、MUJI Labo、童裝、生活雜貨、家具、以至食品等逾五千種商品，即日至2023年3月22日，於網上商店購物消費淨值滿500元，可獲贈50元電子優惠碼供下次購物時使用。

選購：按此

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2. 一幻拉麵：灣仔店 第二碗拉麵半價

一幻拉麵灣仔店限定感謝祭，即日起至3月31日，第二碗拉麵半價優惠，只限堂食，不適用於外賣。

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3. 聖安娜：餅券 低至7折

即日起至3月22日，到聖安娜門市或網店購買餅券低至7折，聖安娜50元禮餅券購買30張以上75折，60張以上7折，聖安娜25元禮餅券購買60張以上75折，120張以上7折。

官網：按此

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撰文：hket小編

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