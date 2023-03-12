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【好去處】東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕

精明消費 13:00 2023/03/12

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準備「回鄉」去日本旅行的話，東京又有新地標登場！位於東京八重洲二丁目北地區、鄰近東京站南口的東京Midtown八重洲，將於3月10日正式開業。設施內將有多間商舖食肆，部分更是首次登陸東京，並推出東京Midtown八重洲限定的商品，值得一遊。

東京Midtown八重洲與東京站相連，乘坐JR或地下鐵均可經由八重洲地下街直達。商場佔地庫1樓至3樓共4層，地庫於去年9月17日已率先試業，今次1樓至3樓將全面營業。

商場內共有57間店舖，有6間首次開設門市、首次進駐東京等品牌。當中包括源自京都的品牌HOSOO、新晉時裝品牌CFCL、集日本隊的運動品牌TOKYO UNITE、只賣日本製造的ONITSUKA TIGER NIPPON MADE及青森玻璃工藝津輕Vidro等。

餐飲方面亦有不少注目食店，包括清澄白河人氣店開設的副綫EN VEDETTE LUXE、千葉創立的壽司店千葉Takaoka、日本酒專門店酛TOKYO等。另設一個名為YAESU PUBLIC的地方，分成立飲區、購物休憩區及仿照八重洲路地裏的空間等。

東京Midtown八重洲

地址：東京都中央區八重洲二丁目2番1號

網址：www.yaesu.tokyo-midtown.com

    點擊圖片放大

作者、責任編輯：張頌婷

原文︰【東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕】（收費文章）

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