【旅遊保險】 潛水深過40米無得保？比較13款產品高危活動保障 留意特定索賠要求

潛水、滑雪、熱氣球及跳傘等，都是大家外遊時可能會參與的一些高危活動。 購買旅遊保險是否就能夠提供相應保障？10Life發現並非所有旅遊保險列明會涵蓋高危活動，而在比較13份高危活動相關旅遊保險時，發現不少產品都未被清晰列出活動是否受保，即使受保也設有特定索償要求，消費者投保前宜多加留神。

表一：比較13款旅遊保險的高危活動保障

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高危活動是什麼？各旅遊保險定義大不同

旅遊保險對高危活動的定義各有不同，例如可稱為「業餘危險運動及活動」或「熱門旅遊活動」。10Life尋找市面上提供較全面高危活動保障的旅遊保險，發現很多產品都未有明確列明活動是否受保，當中抽出部分較明確及保障較多高危活動的產品進行比較。保障項目包括潛水、滑雪、騎馬、遠足、攀石、熱氣球、跳傘等較熱門旅遊活動。

我們比較了13款旅遊保險對11項高危活動的保障，當中以Prudential 保誠精選「旅遊樂」、招商永隆銀行「旅遊綜合保險2.0」鑽石保障範圍較廣，一共保障7項活動，其他產品則保障4至6項活動。

潛水滑雪發生意外有冇得賠？

潛水、滑雪、熱氣球及跳傘為較熱門的高危活動，比較多旅遊保險會保障有關活動引起的損失。不過值得留意的是，即使高危活動是受保項目，但部分旅遊保險設有一定限制，要求受保人符合特定要求才受保。例如潛水有水深限制、滑雪若偏離滑雪道不保、跳傘設高度限制、熱氣球則要求有持牌人士操作等。

潛水或要求合資格人士陪同或配有所須裝備

潛水為較多旅遊保險會清晰列明是否保障的高危活動。當中Prudential 保誠精選「旅遊樂」可保障達水深45米以下的潛水活動，其他產品普遍保障水深30至40米。

個別旅遊保險更列明要有合資格教練陪同。以Chubb「旅無憂」單次旅遊保險 -至尊計劃 綜合為例，潛水須由PADI（潛水教練專業協會）或合資格教練陪同，潛水深度也須在水深30米以下，若自行下潛時發生意外便未能獲保障。

其他索償要求包括：

高危活動 索償要求 潛水 潛水深度要求一般為30-40米，個別要求有合資格教練陪同 遠足 個別計劃只保障海拔5,000米以下遠足 攀石 個別要求受保人18歲以上及70歲以下，並要有專用裝備 高山遠足 具備專業裝備，並要在海拔5,000米至6,000米以下進行 熱氣球 普遍只保障作為乘客，熱氣球須獲持牌人士操作飛行，並獲當局授權 跳傘 一般要求受保人18歲以上及70歲以下，個別不保高空5000米以上的跳傘

參與賽事一般不保 環島遊未必保

旅遊保險普遍只保障業餘性質活動，參與步行以外的賽事、帶有專業性質的運動一般都不獲保障。在比較的13款產品中，全數產品均不保障專業性質運動及步行以外比賽。其他高危活動如滑雪、溜冰等一旦牽涉比賽，非屬於消閒或業餘性質，也可能不受保障。



過去不少港人都熱愛到台灣踏單車環島遊。然而，多數旅遊保險保障均未有列明「以單車作為主要交通工具」是否受保，打算環台單車遊的的消費者，在投保前須查看清楚條款，或向保險公司查詢。

最後，各款旅遊保險有關高危活動的條款及細則差距較大，不同產品對高危運動有不同定義，保障要求也大有不同。消費者投保前宜多作比較，了解產品條款及細則，投保時如有疑問，可以匿名向10Life持牌保險顧問諮詢意見。

註：

1. 本文以產品中較高級別的計劃作比較。

2. 本文最後更新日期2023年2月28日。

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