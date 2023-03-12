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【日本新酒店】星野集團進駐大阪　距離臨空城僅1分鐘　不用再怕紅眼航班！

精明消費 15:00 2023/03/12

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星野集團首間機場酒店「OMO關西機場by星野集團」將於3月20日正式開幕，即日起開放預約。酒店距離關西機場車程10分鐘，距離「臨空城車站」徒步1分鐘，前往機場或Rinku Premium Outlets極為方便。

    點擊圖片放大
    +2

酒店共有8種房型、700間客房，包括獨自旅行或出差的單人大床房、讓一家大小入住的和洋室，以及可以在愛犬陪伴下入住的寵物友善房，面積由190呎起。

鄰近關西機場交通方便　酒店以飛機為題具特色

2樓有與車站相連的通道，大堂設有OMO系列着重的公共空間OMO Base，可見GO-KINJO周邊地圖和工作空間，室內設計以飛機及機場作為靈感。一樓的停車場和機場巴士站，休息室也採用了以飛機的窗戶和椅子為造型的設計。

酒店更設有大浴場，內湯區設有桑拿和水風呂，半露天風呂的牆壁上投影着能體驗日本四季與文化的圖像，旅客能泡湯療癒舟車勞頓。位於21樓的餐廳酒吧視野開闊，可眺望碧海藍天美景，更提供獨特的「快速全自助餐」，也提供外賣服務方便旅客，推介菜式有即叫即做的大阪燒。

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OMO 關西機場 by 星野集團

地址：大阪府泉佐野市臨空往來北1-833

交通：南海電鐵．JR「臨空城站」徒步約1分鐘

房價：1泊1室16,000日幣起（約920港元）

網址：hoshinoresorts.com/ja/hotels/omokansaiairport

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳（收費文章）】

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