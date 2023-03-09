  • 23°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲酒致欠債17萬 長期只還min pay 信貸記錄可以刪除嗎？

個人增值 20:30 2023/03/09

分享：

分享：

現時很多年輕人都習慣透支信用卡來支付日常生活費，但很多人對信用卡認識尚淺，只顧刷卡一時的快感，而忘記過度使用帶來的一連串嚴重後果。

網上有這樣一則求助貼文，一位在外國讀書的年輕人，每年假期都會回港與朋友聚會飲酒，不經不覺累積了幾萬元卡數，現在欠銀行17萬，目前有工作，每個月可以還到大概17000元至18000元。由於金融知識匱乏，他長期只還min pay（最低還款額），並且中途試過逾期還款。於是，他向大家請教，長期只還min pay是否算壞賬？只有一張信用卡如何提升信貸評級？TU記錄是否要等5年才能刪除？自己查詢信貸報告是否會影響信貸評級？

什麽情況會有壞賬記錄？
如果逾期還款或長時間拖欠債款不還，將會在個人信貸報告中出現壞賬記錄。而上述個案中提到的只還min pay，不屬於「拖欠債款」或「被確認無法收回款項」的情況，不會被作為壞賬記錄，但長期只還min pay將會被質疑還款能力，導致信貸評級下降。其次，個案中也提到他在還款過程中曾經試過幾次逾期還款，這種情況將有可能導致個人信貸報告中出現壞賬記錄。

自己查詢信貸報告會降級嗎？
網絡上經常會流傳查詢信貸報告會導致信貸評級下降的言論，自己查詢也會降級？根據環聯官方網站解釋，事實並非如此，信貸報告的查詢基本上分為「其他信貸查詢」（軟性查詢）和「信貸申請查詢」（硬性查詢） 兩種，軟性查詢不會對信貸評級造成影響，而硬性查詢將有機會對信貸評級帶來負面影響。

查詢種類 例子 會否留下查詢記錄？
信貸申請查詢（硬性查詢）
  • 申請樓按
  • 申請信用卡
  • 申請汽車貸款
  • 申請個人貸款
其他信貸查詢（軟性查詢）
  • 已為你提供服務的銀行或財務機構的定期查詢
  • 查詢姓名、地址、電話
  • 個人用戶查閱自己的信貸報告
 不會

如何改善信貸評級？
正如上述個案，只有一張信用卡，並且不會再申請新卡或貸款情況下，如何提升信貸評級？

1.切忌只還min pay
信貸評級的作用就是反應使用者的財務處理能力，給其他借款機構決定是否借款的依據，換言之，卡數總額和找卡數的方式將會直接影響信貸評級。如果長時間只還最低還款額，只會令欠款額愈滾愈大，要支付的利息愈來愈多，財務機構自然會質疑還款能力，信貸評級當然也會下降。

2.留意信貸使用額度
信貸使用度即信用卡結餘除以所有信用卡的信貸總額所得，如果只有一張信用卡，信貸結餘對信貸額比率相對會較高，即使卡數沒有增加，也有機會因為使用度較高而影響信貸評級。

例如，有一張信貸額度為1萬元的信用卡，信用卡結餘是5000元，信貸使用度是50%。但如果有兩張信貸額度的信用卡，信用卡結餘同樣是5000元，信貸使用度僅是25%。

TU記錄可以刪除嗎？
根據環聯官網解釋，負面記錄「洗底」需要幾年時間，信貸報告上的資料亦區分為正面資料、負面資料、破產紀錄、公眾紀錄，以及查詢信貸報告紀錄。信用卡準時還款這類正面資料，會保留至帳戶取消為止，而逾期還款紀錄會在全數繳還後分別保留5年，破產紀錄在解除破產後保留8年。因此，想徹底為信貸評級「洗底」，則最少要付出長達5至8年的時間，而且期間亦需要持續累積正面信貸紀錄，方能有效改善信貸評分。

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

創業遇到經濟衰退 如何打「攻防戰」？ 千萬別削營銷支出 3招帶領企業逆市向好
今日
創業遇到經濟衰退 如何打「攻防戰」？ 千萬別削營銷支出 3招帶領企業逆市向好
全球男女薪酬平均差距14% 消除差距竟然要至少50年？
2023/03/08
全球男女薪酬平均差距14% 消除差距竟然要至少50年？
應付突發開支 25%美國人依賴信用卡 68%缺乏緊急儲備 難應付一個月開支
2023/03/07
應付突發開支 25%美國人依賴信用卡 68%缺乏緊急儲備 難應付一個月開支
最富有人士投資組合 股票平均佔26% 仍輸給這項資產 一項收藏比名錶更受歡迎
2023/03/06
最富有人士投資組合 股票平均佔26% 仍輸給這項資產 一項收藏比名錶更受歡迎
家姐欠債37萬失去聯絡 遠走英國 家人被追數如何處理?
2023/03/01
家姐欠債37萬失去聯絡 遠走英國 家人被追數如何處理?
消費陷阱 私人貸款 信用卡貸款 經濟 信用卡 香港 服務 金融 銀行

下一篇文章

創業遇到經濟衰退 如何打「攻防戰」？ 千萬別削營銷支出 3招帶領企業逆市向好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

月入2.5萬 賭博欠債30萬 8成人工還錢 如何走出困境？
月入2.5萬 賭博欠債30萬 8成人工還錢 如何走出困境？
欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？
欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？
妒忌朋友的奢華生活？ 擺正思維 避免4種金錢謬誤
妒忌朋友的奢華生活？ 擺正思維 避免4種金錢謬誤
錢對你來説是什麽？ 4種常見但不健康的理財心態
錢對你來説是什麽？ 4種常見但不健康的理財心態
月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？
月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款