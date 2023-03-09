飲酒致欠債17萬 長期只還min pay 信貸記錄可以刪除嗎？

現時很多年輕人都習慣透支信用卡來支付日常生活費，但很多人對信用卡認識尚淺，只顧刷卡一時的快感，而忘記過度使用帶來的一連串嚴重後果。



網上有這樣一則求助貼文，一位在外國讀書的年輕人，每年假期都會回港與朋友聚會飲酒，不經不覺累積了幾萬元卡數，現在欠銀行17萬，目前有工作，每個月可以還到大概17000元至18000元。由於金融知識匱乏，他長期只還min pay（最低還款額），並且中途試過逾期還款。於是，他向大家請教，長期只還min pay是否算壞賬？只有一張信用卡如何提升信貸評級？TU記錄是否要等5年才能刪除？自己查詢信貸報告是否會影響信貸評級？



什麽情況會有壞賬記錄？

如果逾期還款或長時間拖欠債款不還，將會在個人信貸報告中出現壞賬記錄。而上述個案中提到的只還min pay，不屬於「拖欠債款」或「被確認無法收回款項」的情況，不會被作為壞賬記錄，但長期只還min pay將會被質疑還款能力，導致信貸評級下降。其次，個案中也提到他在還款過程中曾經試過幾次逾期還款，這種情況將有可能導致個人信貸報告中出現壞賬記錄。



自己查詢信貸報告會降級嗎？

網絡上經常會流傳查詢信貸報告會導致信貸評級下降的言論，自己查詢也會降級？根據環聯官方網站解釋，事實並非如此，信貸報告的查詢基本上分為「其他信貸查詢」（軟性查詢）和「信貸申請查詢」（硬性查詢） 兩種，軟性查詢不會對信貸評級造成影響，而硬性查詢將有機會對信貸評級帶來負面影響。

查詢種類 例子 會否留下查詢記錄？ 信貸申請查詢（硬性查詢） 申請樓按

申請信用卡

申請汽車貸款

申請個人貸款 會 其他信貸查詢（軟性查詢） 已為你提供服務的銀行或財務機構的定期查詢

查詢姓名、地址、電話

個人用戶查閱自己的信貸報告 不會

如何改善信貸評級？

正如上述個案，只有一張信用卡，並且不會再申請新卡或貸款情況下，如何提升信貸評級？



1.切忌只還min pay

信貸評級的作用就是反應使用者的財務處理能力，給其他借款機構決定是否借款的依據，換言之，卡數總額和找卡數的方式將會直接影響信貸評級。如果長時間只還最低還款額，只會令欠款額愈滾愈大，要支付的利息愈來愈多，財務機構自然會質疑還款能力，信貸評級當然也會下降。



2.留意信貸使用額度

信貸使用度即信用卡結餘除以所有信用卡的信貸總額所得，如果只有一張信用卡，信貸結餘對信貸額比率相對會較高，即使卡數沒有增加，也有機會因為使用度較高而影響信貸評級。



例如，有一張信貸額度為1萬元的信用卡，信用卡結餘是5000元，信貸使用度是50%。但如果有兩張信貸額度的信用卡，信用卡結餘同樣是5000元，信貸使用度僅是25%。

TU記錄可以刪除嗎？

根據環聯官網解釋，負面記錄「洗底」需要幾年時間，信貸報告上的資料亦區分為正面資料、負面資料、破產紀錄、公眾紀錄，以及查詢信貸報告紀錄。信用卡準時還款這類正面資料，會保留至帳戶取消為止，而逾期還款紀錄會在全數繳還後分別保留5年，破產紀錄在解除破產後保留8年。因此，想徹底為信貸評級「洗底」，則最少要付出長達5至8年的時間，而且期間亦需要持續累積正面信貸紀錄，方能有效改善信貸評分。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App