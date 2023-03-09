  • 25°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

年過30歲有20萬積蓄 月入2萬計劃結婚 應先投資還是買樓？

博客 16:25 2023/03/09

分享：

分享：

許多人初進入社會時並沒為未來打算，去到想成家立室的時候才驚覺儲蓄不足。今次個案的主角已年過三十，計劃結婚，但他和女友一樣儲蓄不多，不知從何入手。但不過有心不怕遲，最忌過份着急而胡亂炒作，宜有詳細規劃，看看龔成是如何回應。

 

讀者︰
先簡單講下我的背景，小弟是80後，未婚無物業，與家人同住屋村，現做政府工有20k。由於不善理財，所以儲蓄不多，最恐怖的係我是一個逆來順受的人，好少抱怨，亦好易知足。

聽完龔sir的故事，發現自己係好唔識諗，唔識為自己打算，你可以搵8000儲10000，但我就太易知足，當時時搵12k就儲3k。

我無投資經驗，由於已到適婚年齡，我好想俾到幸福女朋友，因為佢工作好大壓力，所以而家想積極咁去學投資，另一方面會盡量少消費，想盡快買樓結婚。

今次最主要想龔sir指點迷津，唔想再行錯路。我初步就想買股票，增加資產先，因為我儲蓄不多，只有18至20萬，女友跟我差不多。真係唔知點部署好，入手細單位先？定作投資先？

其實我想出年結婚，但未有樓住，但投資股票收益比較慢，所以現在很迷惘。龔sir我思路比較亂，希望你能抽空指點一下，謝。

個案重點：

‧80後

‧未婚無物業

‧人工$20000

‧無投資經驗

重點目標：

‧盡快買樓結婚

‧有少量儲蓄，應投資先還是買樓先

 

龔成︰
有心絕對是不遲的，現時你好好想清楚計劃，但緊記不要太急。很多人投資蝕錢的原因，是因為不知何謂投資，以及太心急，只懂炒炒賣賣，你好想快速財富增值，但以你的情況（準備建立家庭），心急投資只會造成更差的後果，你最好以平穩增值的前提去進行投資。

你有4件事情可以做：

第一，更具體地落具儲錢計劃，加大儲蓄，日後若有家庭有小朋友支出會好大，所以現時是儲錢的重要時機。你要定明每月儲多少錢（最好與女友一同儲），定明多少年儲多少錢的具體計劃（一定要具體）。

第二，試試發展課堂所講的5條財務自由之路，想想自己適合那一條，利用工作以外的空閒時間，開發更多收入，因單憑打工收入十分有限。若果你無特別一個是強項的話，就用課堂所講股樓並行的方法進行。

第三，你要增強理財知識，無論是多看書，或是不斷上課程，都可助你財富增值，你不是要胡亂吸收炒炒賣賣的知識，而是正確的理財知識。你擁有知識後，才可運用投資去令財富合理增值，未有知識前就投資，是相當危險的行為。

第四，開始為自己的財富作出適當分配，由於你資金在中短期有用，所以建議你大部分持有現金，而投資股票等增值工具的，不應超過一半，同時一定要明白投資的風險，要想想自己的風險承受能力。並只可投資穩健及收息類股票，例如港鐵 （00066） 、領展 （00823） 、中銀香港 （02388） 、中電 （00002） 、港燈 （02638） 、香港電訊 （06823） 等。

由於你本金不多，可投資的數目不太，所以投資所產生的收益這刻不會多，建議你想方法增加額外收入，以及控制支出，盡快累積初期資金，之後錢搵錢的效應就會明顯。

【本文獲作者龔成授權轉載】

更多理財個案︰

25歲月入萬五 $6000月供股票 家用$3000 保險年繳4.5萬 如何優化理財組合？

【網絡熱話】月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦

欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？

＝＝＝＝＝


【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

25歲月入萬五 $6000月供股票 家用$3000 保險年繳4.5萬 如何優化理財組合？
2023/03/02
25歲月入萬五 $6000月供股票 家用$3000 保險年繳4.5萬 如何優化理財組合？
【理財個案】45歲主婦月賺$5000全數月供股票 100萬儲蓄想翻倍 要幾耐？
2023/02/23
【理財個案】45歲主婦月賺$5000全數月供股票 100萬儲蓄想翻倍 要幾耐？
【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?
2023/02/16
【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?
【理財個案】工作8年儲咗50萬 想買Tesla股票 最近暴跌 入市時機到未?
2023/02/09
【理財個案】工作8年儲咗50萬 想買Tesla股票 最近暴跌 入市時機到未?
一個人生活 手持300萬收息股、350萬現金 想提早退休點部署？
2023/02/02
一個人生活 手持300萬收息股、350萬現金 想提早退休點部署？
中電控股（00002） 領展房產基金（00823） 港燈－SS（02638） 收息股 收息產品 財富及資產管理 經濟 物業 結婚 財務自由

下一篇文章

AI是生產「生產力工具」的工具 「新二八定律」下 人類如何自處？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
【按揭申請】疫下轉型調整入息證明　復常須重新審視
【按揭申請】疫下轉型調整入息證明　復常須重新審視
俄烏戰爭喚醒世界對能源及安全思考 汲取6大可持續發展教訓（上）
俄烏戰爭喚醒世界對能源及安全思考 汲取6大可持續發展教訓（上）
「氫」身上陣　BMW iX5 Hydrogen
「氫」身上陣　BMW iX5 Hydrogen
日圓走勢難料 關注黑田東彥最後的議息會議
日圓走勢難料 關注黑田東彥最後的議息會議
【旅遊保險2023】預備出發去旅行 比較15款產品新冠肺炎保障
【旅遊保險2023】預備出發去旅行 比較15款產品新冠肺炎保障
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款