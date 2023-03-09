年過30歲有20萬積蓄 月入2萬計劃結婚 應先投資還是買樓？

許多人初進入社會時並沒為未來打算，去到想成家立室的時候才驚覺儲蓄不足。今次個案的主角已年過三十，計劃結婚，但他和女友一樣儲蓄不多，不知從何入手。但不過有心不怕遲，最忌過份着急而胡亂炒作，宜有詳細規劃，看看龔成是如何回應。

讀者︰

先簡單講下我的背景，小弟是80後，未婚無物業，與家人同住屋村，現做政府工有20k。由於不善理財，所以儲蓄不多，最恐怖的係我是一個逆來順受的人，好少抱怨，亦好易知足。

聽完龔sir的故事，發現自己係好唔識諗，唔識為自己打算，你可以搵8000儲10000，但我就太易知足，當時時搵12k就儲3k。

我無投資經驗，由於已到適婚年齡，我好想俾到幸福女朋友，因為佢工作好大壓力，所以而家想積極咁去學投資，另一方面會盡量少消費，想盡快買樓結婚。

今次最主要想龔sir指點迷津，唔想再行錯路。我初步就想買股票，增加資產先，因為我儲蓄不多，只有18至20萬，女友跟我差不多。真係唔知點部署好，入手細單位先？定作投資先？

其實我想出年結婚，但未有樓住，但投資股票收益比較慢，所以現在很迷惘。龔sir我思路比較亂，希望你能抽空指點一下，謝。

個案重點：

‧80後

‧未婚無物業

‧人工$20000

‧無投資經驗

重點目標：

‧盡快買樓結婚

‧有少量儲蓄，應投資先還是買樓先

龔成︰

有心絕對是不遲的，現時你好好想清楚計劃，但緊記不要太急。很多人投資蝕錢的原因，是因為不知何謂投資，以及太心急，只懂炒炒賣賣，你好想快速財富增值，但以你的情況（準備建立家庭），心急投資只會造成更差的後果，你最好以平穩增值的前提去進行投資。

你有4件事情可以做：

第一，更具體地落具儲錢計劃，加大儲蓄，日後若有家庭有小朋友支出會好大，所以現時是儲錢的重要時機。你要定明每月儲多少錢（最好與女友一同儲），定明多少年儲多少錢的具體計劃（一定要具體）。

第二，試試發展課堂所講的5條財務自由之路，想想自己適合那一條，利用工作以外的空閒時間，開發更多收入，因單憑打工收入十分有限。若果你無特別一個是強項的話，就用課堂所講股樓並行的方法進行。

第三，你要增強理財知識，無論是多看書，或是不斷上課程，都可助你財富增值，你不是要胡亂吸收炒炒賣賣的知識，而是正確的理財知識。你擁有知識後，才可運用投資去令財富合理增值，未有知識前就投資，是相當危險的行為。

第四，開始為自己的財富作出適當分配，由於你資金在中短期有用，所以建議你大部分持有現金，而投資股票等增值工具的，不應超過一半，同時一定要明白投資的風險，要想想自己的風險承受能力。並只可投資穩健及收息類股票，例如港鐵 （00066） 、領展 （00823） 、中銀香港 （02388） 、中電 （00002） 、港燈 （02638） 、香港電訊 （06823） 等。

由於你本金不多，可投資的數目不太，所以投資所產生的收益這刻不會多，建議你想方法增加額外收入，以及控制支出，盡快累積初期資金，之後錢搵錢的效應就會明顯。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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