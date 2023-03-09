AI是生產「生產力工具」的工具 「新二八定律」下 人類如何自處？

匯聚全球人工智能人才的「2023全球人工智能開發者先鋒大會（GAIDC）」上月在上海成功舉辦，商湯科技董事長兼CEO徐立博士於會上發表主題演講《生產力的AI次方》，商湯君將內容稍作梳理，和大家分享「AI次方」 如何為生產力帶來無限可能。

生產力的發展需要驅動力和驅動因素，所謂「AI次方」，是指如果AI技術的發展水平沒有超過「工業紅線」，那麼AI對應的數字小於1，疊加下來生產力將會變弱；反之，如果AI的發展超過了「工業紅線」，其推動的生產力變遷可能是無窮的，而我們現在正處在這個臨界點上。

「AI次方」為生產力帶來無限可能

回顧科技的時代變革，即使是具有時代引領性、革命性的技術，也並不一定能對產業形成廣泛影響。比如在紡織領域，中國早期的紡織業非常領先，從傳統手工紡織機，到把所有紡織程序都融入到機器中的提花織機，紡織人員只要四個動作就能完成整個紡織操作。



不過，這樣的一台生產力工具並未能推動紡織業的變革，原因就在於它的製造過於複雜、不可複製、很難普及。直到工業革命，紡紗機的改良使得它變得平民化，能夠規模化生產，真正意義上做出動力機器的紡織裝置，推動工業的整體發展。



從某種意義上看，今天人工智能的發展，就像推動了織機從傳統小部分專家才能製作，到今天實現大規模量產的過程。從人工智能大模型，到GitHub Copilot，把代碼編寫時長縮短55%，再到有人說80%的代碼都由AI來生成，可見我們進入了AI生產力工具的新時代。

80%工作由機器完成

如果「生產力的AI次方」中的AI大於1，那麼第一個應用在於人工智能不是單純的生產力，而是生產「生產力工具」的工具。也就是說，它能夠把編程工具，甚至是面向高級語言的工具做到更加普惠化，讓更多人都能用好這樣的工具來改變行業，推動行業進入新的發展階段。

傳統行業都有「二八定律」，即機器20% 的指令/代碼可以解決80%的事情，但當有了生成式AI，我們將迎來「新二八定律」。 正如徐立博士於會上表示：「AI是生產『生產力工具』的工具，它將開啓軟件開發新範式，把我們帶入『新二八定律』的時代，80%的工作由機器完成，20%的工作由人來做。」

商湯科技作為全球領先的人工智能企業，我們將致力構建新一代AI賦能的生產力工具，幫助眾多的開發者創造全新可能。

▲ 商湯科技董事長兼CEO徐立

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