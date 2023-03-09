【按揭申請】疫下轉型調整入息證明　復常須重新審視

「口罩令」在3月1日撤銷，標誌香港疫後全面復常。正值樓市氣氛好轉，成交量回升，估計按揭申請數字也將增加。在疫情期間，銀行對個別行業一度採取較保守的份息計算的標準，復常之後，情況又如何？

在疫情期間，部份銀行對受疫情影響從業員，尤其是非固定收入僱員的按揭申請，在入息計算上採取較保守的計算標準。在「正常」情況下，非固定收入僱員申請按揭，銀行一般要求提供過去6個月的入息證明，取其平均數作為入息，以計算按揭負擔能力。

在疫情期間，多個受影響行業從業員入息下跌，個別銀行曾要求按揭申請人提供更長時間，例如2年的入息證明，再取其平均；亦有傳銀行收緊某些受影響行業僱員的按揭申請。不過，此類較保守的取態在去年已改變，主要原因相信與真正受影響行業的僱員大都轉行有關。去年下半年已不見銀行對個別行業的更多的入息證明要求。

疫下放寬入息證明要求 受影響戶須注意標準

現時經濟復常，旅遊、酒店、零售行業逐步恢復，個別在疫情期間轉行的僱員可能會「重操故業」，新工作的入息可能有變化，而且上班時間可能不足3個月。此類轉換行業的僱員如需申請按揭，要需要留意銀行對轉行人士的入息計算標準。

一般銀行會要求按揭申請者提供穩定而持續的入息證明；轉行入市人士以新工入息計算按揭負擔，如新工是固定收入，銀行會要求提供3個月的入息證明。如是非固定收入，也已經「復常」，要求提供6個月的入息證明，取其平均數計算可負擔樓按金額。對於有年終花紅的職業，銀行一般會計算2年的平均數，視為月入一部份。

倘新工收入不穩 須準備更多入息證明

但如果按揭申請人剛轉行，假設新工作收入有所上升，銀行一般會要求按揭申請人已過試用期，並提供三個月的入息證明。如果新工作收入不固定，便需提供新工作的6個月入息證明。由於是轉行，舊工作即使有花紅，一般情況下都不會被計算為入息一部份。

由於不少行業剛剛恢復增聘人手，剛轉行的朋友如果有置業需要，建議先等待一下，儲齊入息證明才入市，以免按揭申請出現問題，影響成交。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App