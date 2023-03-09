  • 25°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【按揭申請】疫下轉型調整入息證明　復常須重新審視

博客 12:36 2023/03/09

分享：

分享：

「口罩令」在3月1日撤銷，標誌香港疫後全面復常。正值樓市氣氛好轉，成交量回升，估計按揭申請數字也將增加。在疫情期間，銀行對個別行業一度採取較保守的份息計算的標準，復常之後，情況又如何？

在疫情期間，部份銀行對受疫情影響從業員，尤其是非固定收入僱員的按揭申請，在入息計算上採取較保守的計算標準。在「正常」情況下，非固定收入僱員申請按揭，銀行一般要求提供過去6個月的入息證明，取其平均數作為入息，以計算按揭負擔能力。

在疫情期間，多個受影響行業從業員入息下跌，個別銀行曾要求按揭申請人提供更長時間，例如2年的入息證明，再取其平均；亦有傳銀行收緊某些受影響行業僱員的按揭申請。不過，此類較保守的取態在去年已改變，主要原因相信與真正受影響行業的僱員大都轉行有關。去年下半年已不見銀行對個別行業的更多的入息證明要求。

疫下放寬入息證明要求　受影響戶須注意標準

現時經濟復常，旅遊、酒店、零售行業逐步恢復，個別在疫情期間轉行的僱員可能會「重操故業」，新工作的入息可能有變化，而且上班時間可能不足3個月。此類轉換行業的僱員如需申請按揭，要需要留意銀行對轉行人士的入息計算標準。

一般銀行會要求按揭申請者提供穩定而持續的入息證明；轉行入市人士以新工入息計算按揭負擔，如新工是固定收入，銀行會要求提供3個月的入息證明。如是非固定收入，也已經「復常」，要求提供6個月的入息證明，取其平均數計算可負擔樓按金額。對於有年終花紅的職業，銀行一般會計算2年的平均數，視為月入一部份。

倘新工收入不穩　須準備更多入息證明

但如果按揭申請人剛轉行，假設新工作收入有所上升，銀行一般會要求按揭申請人已過試用期，並提供三個月的入息證明。如果新工作收入不固定，便需提供新工作的6個月入息證明。由於是轉行，舊工作即使有花紅，一般情況下都不會被計算為入息一部份。

由於不少行業剛剛恢復增聘人手，剛轉行的朋友如果有置業需要，建議先等待一下，儲齊入息證明才入市，以免按揭申請出現問題，影響成交。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

美國加息預期再度升溫　樓市準買家宜抱保守策略
2023/03/01
美國加息預期再度升溫　樓市準買家宜抱保守策略
【ChatGPT】人工智能AI對負資產有什麼好建議？
2023/02/22
【ChatGPT】人工智能AI對負資產有什麼好建議？
貝沙灣非最富有屋苑？從人口普查看樓市
2023/02/15
貝沙灣非最富有屋苑？從人口普查看樓市
負資產非樓市準確指標 銀主盤數量才是
2023/02/08
負資產非樓市準確指標 銀主盤數量才是
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
2023/02/01
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
試用期 定息按揭 按揭保險 物業按揭 物業買賣 樓價 香港物業 按揭貸款 疫情 香港

下一篇文章

夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「氫」身上陣　BMW iX5 Hydrogen
「氫」身上陣　BMW iX5 Hydrogen
俄烏戰爭喚醒世界對能源及安全思考 汲取6大可持續發展教訓（上）
俄烏戰爭喚醒世界對能源及安全思考 汲取6大可持續發展教訓（上）
【外貌加乘】外貌較佳人工多15% 你的樣子如何 工作也必如何? 職場上如何避免以貌取人
【外貌加乘】外貌較佳人工多15% 你的樣子如何 工作也必如何? 職場上如何避免以貌取人
博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
日圓走勢難料 關注黑田東彥最後的議息會議
日圓走勢難料 關注黑田東彥最後的議息會議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款