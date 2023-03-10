旅遊用品展低至5折 電器白色情人節低至43折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.千色 Citistore：旅遊用品展 低至5折

即日起至2023年4月9日，千色店推出旅游用品展，包括旅行袋、背囊、行李箱、旅行收納、出行配件及個人護理旅行套裝等。

銷售地點：荃灣、元朗、馬鞍山、將軍澳店及屯門店

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詳情可參閲官網：按此

2. 中原電器：白色情人節 精選產品低至43折

中原電器舉行白色情人節優惠，即日起至3月14日，指定精選產品低至43折，有影音、個人護理產品等。

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3.点点綠：年度大激賞 全店8折優惠

新一年一連7日大激賞，即日起至3月14日，只要在門店購買產品折實價滿150元，即可享受8折優惠，全場多款有機天然食材及產品供選擇。

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撰文：hket小編

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