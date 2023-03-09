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錢對你來説是什麽？ 4種常見但不健康的理財心態

個人增值 08:30 2023/03/09

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由於錢是生活中是重要的交易工具，大家都默認這是一種很重要的東西，但你曾否思考過錢對自己意味著什麽？有人覺得錢是稀缺的，要節儉；有人覺得錢是沒有意義的，可以肆意花費；有人覺得自己可以操控金錢，甚至不斷教導別人按照自己的方式理財。

當自己所做的財務決定與自己内心的金錢觀不相符時，將會覺得有壓力、困惑和沮喪，自己甚至都不明白原因，如果任其發展，財務狀況將會更差。以下將列舉4種典型不健康的金錢觀，以及提出相應改善建議。

1. 錢是稀缺的 所以現在就要花
這種心態背後是充滿恐慌的，忘記了讓自己的錢更有價值，因為擔心錢會消失，所以要快點花，但這樣只會令錢更快消失。民間也有類似的誤導性言論「錢是帶不走的，有生之年要盡情花錢」。雖然這樣會讓自己有生活很充實的感覺，但長期如此將會讓自己變得更窮，這不是留住錢的方式，相反，限制支出可以讓錢在自己手中的時間更長。

典型症狀：强迫性購物、寵壞自己、朋友和家人，或者一有錢就立即揮霍。

解決建議：嘗試用一些輕鬆的儲蓄小方法，將錢留在自己身邊。

2. 錢是稀缺的  永遠不要使用
這種心態與上一種截然相反，這種心態背後也是恐懼，總是害怕沒有錢支持自己未來生活，所以現在要絕對節儉，這也是現在很多老年人的觀念。雖然節儉是件好事，但也要記住善待自己，只要不過度消費即可，不要讓對錢的恐懼阻礙自己正常生活，如果你從不花錢，存錢又有什麽意義？

典型症狀：決絕邀約、錯過自己想要的東西、斷絕自己的購買欲

解決建議：當自己完成存錢目標時，適當獎勵自己，例如買一樣自己一直想要的東西，或去一次旅行等。

3.錢是沒有意義的 不必在乎
有些人認為錢一點都不重要，當生病時，它不能照顧自己，也不能對自己的身份進行定義，錢永遠不會讓自己快樂。誠然，錢不能定義自己，也不能照顧人，但錢可以幫助你保持舒適和安全，讓你過著正常的生活，但不關注錢將會帶來很多損失，可能會多花很多「冤枉錢」，直至未來某一天發現，沒有錢連正常生活都難以維持。

典型症狀：魯莽消費、從不查看自己的賬戶

解決建議：從小處做起，定時查看自己的賬戶，清楚自己的資金流向。

4.錢很簡單 每個人都可以用我的理財法
這類心態的人就像一個「免費理財顧問」，自己找到了適合自己的理財方法，覺得自己已經非常有成就，希望別人也像自己一樣做，開始教導別人。大家的背景、經驗水平和價值觀都不一樣，沒有一種方法是同時適合所有人的，這種心態不僅對別人的財務管理造成誤導，也是對自己的財務管理缺乏靈活性的方式。即使是從事金融工作或者擁有經濟學學位，也不能確保每個人都理解自己的一套，或適合用自己的方式。

典型症狀：向每個人推薦相同的產品、策略

解決建議：與財務規劃師交談或通過網上測試，深入了解自己的情況，去尋找那些自己都沒有發現的問題。

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欄名 : 理財加油站

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