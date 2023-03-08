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全球男女薪酬平均差距14% 消除差距竟然要至少50年？

個人增值 19:34 2023/03/08

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3月8日婦女節，是關注女性權益的日子。社會上充斥著男女不平等，包括在職場上的偏頗代遇，例如女生就業率較底、男女薪酬差距等。究竟近年女性工作面對的不平等有沒有實質改善？

最新《全球女性工作指數報告》顯示，經濟合作暨發展組織 （OECD） 的 33 個會員國中，雖然女性勞動參與率在 2021 年皆有提升，但性別薪酬仍有14% 的差距，僅比十年前低 3 個百分點（2011 年為 17%）。

依照歷年薪酬差距收窄的速度，實現性別薪酬平等，OECD 會員國還需 50 年以上的時間，才能夠完全消除男女薪酬的差距。即看圖列各地全球女性工作指數排名，愈高代表愈平等：

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女性工作指數排名
今年指數排名最高的三個國家是盧森堡、新西蘭和斯洛文尼亞。另外，匈牙利的排名進步最大，由第 22 位上升到第 13 位，上升了 9 位。不過，港人喜歡的瑞士，其排名下降幅度最大，從第 14 位下降到第 20 位，下降了 6 位。另外，亦有八個國家目前的男女薪酬差距比疫情前更大，包括：斯洛文尼亞、新西蘭、愛沙尼亞、葡萄牙、德國、意大利、以色列和瑞士。

 
英國不同地區的女性工作平等情況
英國在該指數中下降了五位：從 2020 年的第九位下降到 2021 年的第十四位；其指數得分下降1.8分至69.0。這主要是由於性別工資差距擴大和女性勞動力參與率下降。英國的指數仍比經合組織平均水平（65.5 分）高出 3.5 分，在 G7 經濟體（加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國）中名列前茅。


北愛爾蘭是今年該指數中表現最好的英國地區，超過了前三年表現最好的西南地區（現在位居第二，僅次於蘇格蘭）。北愛爾蘭的強勁表現主要得益於其較小的性別薪酬差距（僅為 5%），該差距僅為英國總體性別薪酬差距的三分之一。


女性於英國平等指數下跌 但仍相對領先
英國在該排名中下降五位：由2020 年的第九位下降第十四位；指數得分亦下降1.8分至69。主要是由於性別工資差距擴大和女性勞動力參與率下降。不過，英國的指數仍比經合組織的平均水平（65.5 分）高出 3.5 分，在 G7 經濟體（加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國）中名列前茅。
另外，女性工作指數最高的英國地區北愛爾蘭，現已過了前三年表現最好的西南地區（現在位居第二，僅次於蘇格蘭）。北愛爾蘭的強勁表現，主要因其較小的性別薪酬差距（僅為 5%），該差距屬英國總體性別薪酬差距的三分之一。


養育子女的女性 工作收入受影響
由於女性的主要角色仍然被視為母親和照顧者； 而男人的主要角色是養家及維持生計，令到女性負責照顧兒童，無工作收入，亦加劇性別不平等，2020 年，女性每週花在照顧孩子上的時間平均比男性多 8 小時。
就業不足和生完孩子後重返工作崗位後職業發展緩慢，造成的養育子女的女性面臨終生的收入損失。在第一個孩子出生後的 10 年裡，與父親相比，母親的收入下降了 60%（根據六個經合組織國家的衡量標準）日益增加的育兒成本有可能加劇性別不平等，導致越來越多的女性失業。 尤其是英國，在經合組織中的托兒費用最高，兩個孩子的全日制托兒平均花費幾乎是平均工資的 30%。 


生活成本上升，對兒童保育的支出將更加敏感。 鑑於這一點，越來越多的女性被迫失業。 對於許多人來說，離開工作比繼續工作並支付兒童保育更容易，特別是對於收入水平較低的家庭。 如果不採取任何措施來改善現狀，女性的職業生涯將會永久性受損，更多家庭可能陷入貧困。

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