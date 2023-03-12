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【出糧戶口】8間銀行優惠比較 $1000現金回贈 5厘額外存款息

個人增值 09:30 2023/03/12

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打工仔當然要精打細算，存款除了可以定存賺利息之外，還可以選用出糧戶口賺現金回贈，或獲取特惠高息存款利率，即睇以下8間銀出糧戶口優惠，哪一款最適合你？

■8間銀行出糧戶口優惠比較■

    點擊圖片放大
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1000元現金回贈
各大銀行推出的出糧戶口優惠不盡相同，其中不少銀行均有提供現金回贈吸客，當中包括信銀國際、交銀香港、渣打、花旗和富邦。其中，現金回贈金額以信銀國際提供的最高，每月薪金達到6萬元以上，可獲高達1000元現金回贈，惟每月最低出糧金額須為12,000元。另外，大新銀行和中銀香港推出信用卡免找數額作為迎新獎賞，渣打銀行客戶更可選擇以亞洲萬里通里數作為回贈。

至於優惠門檻方面，交銀香港、大新、中銀和恒生門檻相對較低，月薪1萬元起即可享有出糧戶口獎賞，其中，中銀要求必須是公務員才能享有此項獎賞，恒生必須是優進理財戶口才適用相應獎賞。

額外特惠港元存款年利率
除了回贈之外，信銀國際、大新和渣打更提供額外特惠港元存款年利率。其中，大新360°「易出糧」服務出糧戶口金額達10萬元或以上，即可享0.9%至1%額外活期存款年利率，每月可獲之額外利息上限是6000元；信銀國際「出糧plus」戶口之每日結存首500萬元可獲2.5%特惠存款年利率；渣打銀行全新客戶以可持續出糧戶口出糧，可獲高達2%額外港元存款年利率。

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