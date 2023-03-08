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比較多間銀行信用卡借錢計劃優惠　現金透支VS現金套現你分得清？　

精明消費 18:36 2023/03/08

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不少港人也會透過信用卡貸款作資金周轉，在銀行推出的相關產品之中，就有兩款的名字十分接近，利息卻差天共地的產品：「現金透支」和「現金套現」。前者的實際年利率普遍超過35%，而且利息是逐天計算，長久累積下來絕不是小數目。本網整合了這兩項服務的特色，以及目前市場所見的服務計劃和優惠，解拆兩者之間的分別。

    點擊圖片放大

信用卡現金透支，又稱「信用卡提款」，簡而言之就是把信用卡放進自動櫃員機提取現金，步驟跟平日用提款卡領錢一樣。由於銀行在批核信用卡時，已按照申請者的財政能力而發放一定信用額，因此持卡人申請現金透支的程序就相對簡單，普遍透過網上申請就可以。至於信用卡現金套現，又稱「現金分期計劃」，性質跟私人貸款相類似。由於可套現金額基本上等同於信用卡的可使用額度，所以比較私人貸款所借得到金額就較少。

現金透支息口接近40%　逐天計息

雖然兩者可借取的金額，也是來自申請者的信用卡可使用額度，不過人們往往不建議使用現金透支計劃。這是因為現金透支的利息是逐天計算，直至申請者還清所有款項，實際年利率更普遍超過35%。

反觀信用卡現金套現，市面上可以的實際年利率由2.7%起，借貸成本遠低於現金透支。即使每個月需要支付手續費（普遍0.12%起），但成本仍是較現金透支低。除此以外，由於在申請現金套現的時候，客戶已經就是次借貸決定還款期，因此不用擔心逐天計息的問題。而現金套現的還款期，一般由6個月至60個月。

現金套現回贈多　星展回贈6750元最優惠

值得留意的是，儘管現金透支和現金套現也是利用信用卡的額度，但申請人一般而言亦不會得到任何信用卡積分優惠。不過，多家銀行目前也有推出各種現金套現計劃優惠，當中以星展銀行的「迅用錢」計劃回贈最多6750元最優惠，但該行的實際年利率和每月手續費也略高於同行。而渣打銀行也有推出「兌現分期」計劃 /「信用額自由使」兌現分期計劃，成功申請者最多得到5000元現金回贈和豁免200元申請費。

即使優惠吸引，客戶也要考慮自身的能力和需要，記得「借定唔借？還得到先好借！」。

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