探遊The Stellar Odyssey展覽首站　Jaeger‑LeCoultre接力推 Rendez-Vous系列

Jaeger‑LeCoultre（積家）在Watches And Wonders 2022推出Stellar Odyssey為年度主題，探索宇宙奧秘同時，從中舉辦一系列沉浸式展覽和活動。然而，在漫天星宿情境下，自不然聯想起邂逅，難怪品牌接力推出Rendez-Vous（法文解約在某地）系列。上天下地，無非進一步確立品牌在錶界既認真又浪漫的獨特位置吧！

▲ 在杜拜地標Dubai Fountain（杜拜噴泉）舉行為期19日（2月4-24日）《The Stellar Odyssey 展覽》。（圖片：品牌提供）

去年Jaeger‑LeCoultre為向啟發人類測量時間的起源——天文學致意，定下Stellar Odyssey為品牌的年度主題，再者天文功能一直是旗下複雜功能時計中，擔當非常重要角色。因為簡單至月相顯示，到要精密準確、極複雜機械的萬年曆、星空圖等，都是品牌一直以來致力把神秘的天文現象如何化為腕間的微型機械傑作的態度。

杜拜作展覽首站

是以，去年推出Stellar Odyssey主題，可視作為Jaeger‑LeCoultre一次過重溫和回顧多年來旗下錶匠憑着孜孜不倦精神所研發的錶作，而此一系列沉浸式展覽和主題活動，首站選址杜拜地標Dubai Fountain。

▲ The Stellar Odyssey展覽設多重感官展覽，並透過不同主題將宇宙濃縮成微觀世界。 （圖片：品牌提供）

▲ 是次展覽追溯世界各地關於時間的歷程，由自盤古初開，到鐘錶的起源，到如何轉化為微型機械工程的計時。（圖片：品牌提供）

The Stellar Odyssey帶大家探索宇宙的奧秘，從5個多重感官展覽探索品牌在製錶上的主題，包括徵召一系列Jaeger‑LeCoultre經典系列時計、沉浸式數碼展覽、請來享譽全球的法國調酒大師Matthias Giroud合作，在The Stellar Atelier泡製別出心裁的美酒體驗、和法國視覺藝術家 Guillaume Marmin 推出一項名為《匠心製造》(Made of Makers) 的最新合作計劃——《Passengers：Through Time》嶄新藝術體驗和Atelier d’Antoine探索工作坊，感受世界級錶牌的製錶體驗活動。

▲ 參觀者可在The Stellar Atelier 工作坊品嚐由著名調酒師Matthias Giroud主理，8款從星星和行星中汲取靈感極具視覺效果的原創雞尾酒。（圖片：品牌提供）

在Atelier d'Antoine推出以星空為主題的探索工作坊，大工坊的製錶大師掌握了3種時間測量方式，分別為太陽時、月亮時和恆星時，不斷突破和創新，設計與別不同的時計儀器，甚或能預測天體現象的機械裝置。

浪漫約會系列接力

選址杜拜作首站，可預視品牌向中東和亞洲區市場進發。誠然，也貫徹他們一直以來熱愛East meets West融匯東西方藝術傳統與工藝，尤其最能彰顯品牌自家Metiers Rares（珍稀工藝）工坊技術的，非Rendez-Vous Sonatina約會系列妙音響時腕錶「靜謐大自然」三部曲莫屬。

▲ 在金啡色錶面上，精繪翠鳥在紅色榲桲樹枝，寓意夏天來臨，帶有長壽和美滿婚姻之意。（圖片：品牌提供）

▲ 在黑色錶面上，精心繪製在池塘微波蕩漾的水面鮮豔的橙色錦鯉，寓意帶來成功和好運。（圖片：品牌提供）

▲ Rendez-Vous Sonatina系列妙音響時「靜謐大自然」3部曲腕錶：錶徑38.2毫米，綴160顆（重約1.86卡）鑽石玫瑰金錶殼，人手微繪仙鶴金啡色錶面，搭載自家製735型自動上鏈機芯，動力儲存40小時，亮面鱷魚皮錶帶，防水深度約50米，限量10枚。（價格待定／圖片：品牌提供）

此系列是從亞洲藝術中以自然風光為描繪主題的3款新作，是利用了品牌珍稀工藝工坊3項裝飾手工技藝 ——微繪、漆藝和鑲嵌。 首先，手工藝大師要製作出完全純凈透明的錶面，再層層加上漸變色漆面，然後，等待所有漆面塗層完全變硬，才開始繪製圖案。

以金色漆料畫出極細小的圓點，模仿蒔繪漆藝的效果，並運用類似布面油畫的繪畫技巧，以微縮比例勾勒出細緻入微的畫面，每次只能輕輕描畫一筆，因此每個錶面均長達35至40小時才能完成整幅畫，真正彌足珍貴。

難怪2023伊始，品牌即推出Rendez-Vous Dazzling Night & Day系列月相顯示腕錶接力，除了是與「靜謐大自然」３部曲來個一脈相承的延續，也讓人感到品牌把玩錶面的能耐。

▲ Rendez-Vous Dazzling Night & Day系列月相顯示腕錶：錶徑36毫米，綴168顆（重約3.43卡）鑽石玫瑰金錶殼，綠色日煇紋磨砂錶面，搭載自家製898型自動上鏈機芯，動力儲存38小時，綠色亮面鱷魚皮錶帶，防水深度約30米。（約$425,410／圖片：品牌提供）

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