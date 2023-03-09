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創業遇到經濟衰退 如何打「攻防戰」？ 千萬別削營銷支出 3招帶領企業逆市向好

個人增值 12:10 2023/03/09

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創業容易守業難，經歷疫情打擊及通脹持續下，作為老闆，在經濟低迷時期有何方法可能令企業導過難關？ 由過來人分享的相關經驗值得借鑒。美國去年7月通脹率達8.5%，為1981年以來最高，同時美國去年勞動力成本增加4.5%，對創業家可謂進退兩難的局面，不知如何打好「攻防戰」。不過，明信片直郵營銷公司PostcardMania去年在經濟形勢不佳的情況下，實現年收入增長15%，招聘人數增長7%。創辦人Joy Gendusa分享在經濟低迷時期，確保公司能夠繼續營運，企業應遵循的三大關鍵原則：

1. 維持或增加營銷及宣傳開支
無論在經濟危機期間有多困難，都不要停止營銷等宣傳開支。收入縮水了15%，七位數的損失，而且潛在客戶減少，使得反彈變得更加困難。因此，透過大幅減薪、並通過將營銷支出恢復至到先前的總額才能改善。在改善營銷方式之後，人數迅速恢復，2010年成為我們收入歷史上最高的一年。

疫情期間，Joy Gendusa亦堅決反對削減營銷支出。起初，從3月中旬到5月底，PostcardMania平均每週收入下降了 41%，需要透過使用儲備金來維持運營和支付工資。但由於我們保持強勢，2020 年 7 月成為我們有史以來收入最高的月份。再一次，保持營銷的決定得到了回報。

據McGraw-Hill 的一項研究，分析了 1980 年至 1985 年的 600 家公司，結果顯示，在經濟衰退期間，選擇維持或提高廣告水平的企業，在經濟復甦後銷售額顯著提高。從長遠來看，在經濟衰退期間進行營銷的公司不僅表現更好，而且在經濟衰退後的銷售額，比沒有保持營銷的公司高出 256%。

在經濟危機中勉強生存時花錢是具有挑戰性，但一但停止投資與潛在客戶的溝通，將需要更加努力地工作才能挽回損失。因此，更好的選擇是找到明智的方法來繼續營銷產品和服務，而不是完全停止營銷。

2. 想方設法降低開支並最大限度地提高效率

希望企業渡過經濟風暴，業務變得穩健，處理開支的方式亦必須變得聰明。透過審查業務的所有領域，找到削減開支、就能最大限度提高效率和保持營銷一致性。關鍵在於削減成本、投資和營銷，獲取市場份額及增加利潤率之間，取得適當的平衡。《哈佛商業評論》對三種不同的全球經濟衰退期間的有效商業策略進行了研究，並將他們研究的所有 4,700 家企業分為四個不同的類別：以預防為重點的公司、以促銷為重點的公司、務實的公司和進取的公司。

注重預防的公司會優先採取防禦措施，更關注避免損失及最大限度地降低風險。例如進行大規模裁員、削減開支以及減少營銷和擴張。不過，以促銷為重點的公司恰恰相反，會在廣告和擴張方面投入更多，試圖打敗競爭對手。而務實進取的企業則是攻守兼備。

研究人員發現，積極進取的公司找到了一個最佳平衡點，在減少一些支出同時繼續進行營銷。因此在經濟衰退後，他們比競爭對手高出 10%甚至 32%。而進步型公司的銷售額，也超過務實型公司 4%。

3. 評估您的信息並根據需要進行調整
不過，在市場低迷時，如何有效營銷？ Joy Gendusa建議花更多時間向受眾傳達相符的信息。在危機期間，許多家庭被迫進入「生存模式」，雞蛋和牛奶等基本必需品價格上漲，不少人不得不削減其他方面的開支來彌補。因此，企業給客戶的訊息，要與他們的需求相關。例如，LG Electronics 的口號是“Life's Good”，但在 2008 年經濟衰退期間，因為不想與生活掙扎的受眾們脫節，就沒有使用。

大多數人在經濟低迷時期支出較少，但無論是出於必要，還是為擺脫壓力，每個人都會有所支出。不過意味著客戶在購買時會更加挑剔，而且還需要正確的動機才能採取行動。

例如，在困難時期，健身房會員資格似乎是一種奢侈品，但只要將您的信息重新定義為，運動有助於家庭應對壓力並保持健康和幸福會，讓他們更自在，就成為一種必須。

考慮到這一點，當經濟崩潰時，並不是每個人都破產。仍然會有人買得起企業的產品或服務，所以亦不要忘記他們的需求。關鍵是在於站在同樣的立場上與他們交談。

三項原則使這間企業在過去 20 年中度過挫折。最好的學習方式就是實踐，以不同的商業方法，獲得的經驗是無價，在經濟危機期間不要害怕嘗試不同的策略。

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