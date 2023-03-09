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馬拉松運動名牌開倉低至2折 喜茶莓莓系列第二杯半價

精明消費 07:30 2023/03/09

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Marathon Sports：便服及運動名牌開倉 低至2折

時隔三個月，馬拉松運動名牌開倉回歸，即日起至3月13日，多個運動及休閒服飾品牌開倉勁減，參與品牌包括 Adidas、Nike、Reebok、Under Armour、New balance、Converse、Vans、Catalog、Skechers、Columbia等。馬拉松精選鞋款及服飾買2件8折，三件7折扣，指定貨品更低至2折。

日期 : 即日起至3月13日
時間 : 11:00am - 9:00pm
地點 : 銅鑼灣時代廣場一座16樓 

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2.喜茶：莓莓系列飲品  第二杯半價

喜茶推出姊妹相伴飲莓莓系列，享第二杯半價，優惠截至今日。

    點擊圖片放大

3.J.LINDEBERG：Sample Sale 低至1折

即日起至3月18日，日本高爾夫服裝品牌J.LINDEBERG進行Sample sale，低至1折。
時間：11：00-18：00
地址：新蒲崗大有街香港安全印刷大廈

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【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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