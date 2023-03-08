日圓走勢難料 關注黑田東彥最後的議息會議

本週五日本央行舉行的議息會議將會是現任行長黑田東彥最後一個議息會議，雖然這受到市場關注，然而在最後一個會議中他會改變政策的機率又實在太低，而維持現行政策對4月起由植田和男接任新行長後的政策亦無前瞻作用，所以這個會議結果很可能仍會輪為無變化、無影響的會議。在3月進一步擴大債息控制區間機會不大，因為市場仍然在觀察去年底債息擴闊後的影響，而且要進一步改變利率曲線政策是大工程，相信會留待新任行長一併處理。

從時點上看，日本勞工為提高薪資而發動的運動「春鬥」將會於3月中才有結果，而3月底仍然是日本企業年結之期，重大的政策變化將會導致日圓急升，所以大幅度的政策改變應該不會於這個星期發生，對日圓匯率的影響就應該有限。

投資者對4月底的議息會議應要更加關注，猶記得黑田東彥在2013年3月上任時，在首個議息會議已經開始表達他對貨幣政策的方向，所以不能排除接任行長也在首個議息會議上表達他對未來的政策方向，從而令日圓產生波幅。

首個會議就收緊政策機會不高

不過投資者要知道時移世易，2013年黑田東彥上任時，正值前首相安倍晉三的任期，所以他明顯就是要配合「安倍經濟學」的「三枝箭」寬鬆刺激政策。雖然目前強調寬鬆政策仍然是需要的，但或多或少，貨幣政策的限制都比2013年時較為明顯，所以重點都不在於有否更多的刺激，而是何時及以甚麼形式的方法改變，而這一種改變應該是走向收緊的一方為主。由此可見，除非植田和男於第一個議息會議就表達將會收緊政策，但過快收緊有機會將經濟再度逆轉，他所承受的風險便會上升。加上他亦表示近日通脹主要是成本影響而非需求帶動，因此於第一個議息會議就收緊政策的機會並不高。

如要改變政策，日本央行應該會先改變利率曲線控制，而目前市場對政策改變的預期已經使十年債息持續測試高位，這某程度上會影響曲線控制的成效。儘管不能完全排除植田和男會於4月首個議息會議上發表方向，但相信改變應該會循序漸進，並先制定方案。

日圓或現急速上升

由於目前難以判斷政策何時轉向、轉向程度及影響，筆者認為日圓投資者應要多加留意，在政策未改變之前，日圓將受到美日息差的影響，並應注意本週的就業數據及下週的消費物價指數。假若日本央行的改變突如其來，日圓就會出現急速的上升，持日圓短倉的投資者就要注意嚴守止蝕。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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