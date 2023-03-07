3/8婦女節優惠系列 Sephora所有化妝品8折、Nike3件8折 Adidas送棒球帽 (附9大優惠)

各大品牌商戶促銷，一到節日都會推出減價折扣。而今個3/8婦女節亦不例外，不少品牌更稱之為女神節或Women's Day，當中不只女士彩妝產品才有優惠，男士同樣有吸引的優惠，多間名牌網購平台、運動品牌同樣有打折，例如Addidas、Nike、FILA等，即看10大婦女節優惠詳情:

運動品牌

FILA

喜歡運動悠閒風格，FILA男女裝運動服飾、鞋類，精選產品2件額外8折，4件額外6折，另外亦有不少抵買單品，同樣有單件折扣優惠，例如女裝TRACER老爹鞋就由$840減到$770，買多一樣就可再享額外8折。

▼ 點擊圖片放大

Adidas

運動品牌愛好者，當然不少得擁有最經典的logo款棒球帽。為響應婦女節，是次Adidas就推出買兩樣指定女鞋或服飾，就送棒球帽一頂，原價亦要一百多起，但就沒有多買多送折扣，不過如果本來就有想買的東西，多了帽子配搭亦能提升造型。

▼ 點擊圖片放大

Nike3件8折

Nike推出的優惠組合相對較多，買精選鞋類產品可享85折或8折優惠。買2件指定服裝產品可享9折；買3件或以上可享8折，精選鞋類產品亦可夾單，另有單件產品優惠。除了此外，亦分別設男女裝的由頭到腳的衣著組合，包括外套、上衣、褲子及鞋，設一口價套裝，令選擇困難症及懶人更易搭配。

▼ 點擊圖片放大 +2

美妝品牌

MAC

MAC作為節日經常有優惠的品牌，今次婦女節亦不例外，3月7日到9日期間，官網推出MAC LOVER‘S DAY 限定優惠，滿$580 享$100折扣，滿$780 享$150折扣、滿$1080 享$280折扣、滿$1080即時全單享1.5倍會員積分、只要在結帳時輸入優惠碼: LOVER23即可享有優惠。

▼ 點擊圖片放大

另外，3月7日到9日期間成為新會員，購物滿$300即送M·A·C LOVER'S 旅行精選套裝 (價值HK$230)，優惠碼: LOVERGIFT。

而購買2件唇妝產品，即可免費自選子彈唇膏一支，結賬時加入3件產品到購物車，再輸入優惠碼LIPSON，將自動扣減$190。愛子彈唇膏的朋友不要錯過。

NARS

NARS的彩妝及胭脂最為受歡迎，婦女節就推出滿$380送迷你蜜粉餅及唇膏，可愛又實用，詳情如下:

▼ 點擊圖片放大

3.8 WOMEN'S DAY 快閃禮遇:由3月1日至8日，購物滿$380即可獲贈魅力迷你彩妝2件裝，包括蜜粉餅及唇膏（價值$217）優惠碼：WOMENPOWER

皇牌底妝限定禮遇:凡購買遮瑕霜或任何底妝產品滿＄500，即可獲贈妝前底霜試用装（一套3款)、迷你胭脂及迷你古銅粉。優惠碼：BESTLGHT

DELUX官網限定禮遇:凡購買任何產品滿HK$980，即可獲贈4件美妝禮品（總值$459）。優惠碼：DELUXE



網購平台

SEPHORA

3月8日踏入婦女節，由12AM開始，SEPHORA網上平台所有化妝品及化妝工具85折，指定品牌產品低至半價，當中包括NARS、RARE BEAUTY、及SEPHORA 等自家品牌產品，優惠只限線上購買，大家可趁機入手優惠美妝好物。

▼ 點擊圖片放大

Fartetch

集合多款時尚名牌的平台Fartetch，指定品牌有8折優惠，大量名牌手袋都有減價，當中包括Kate Spade、Coach、See by Chloé等，大家可以留意心頭愛包有沒有折扣優惠。

▼ 點擊圖片放大

Lane Crawford

平台上有逾八百個時尚奢華品牌的連卡佛亦推出優惠，鼓勵女性善待自己，買兩件指定產品有8折，3件更享75折，優惠直至3月31日，最愛的品牌為節日季作準備啟迪新季靈感，時髦單品升級新季造型。

▼ 點擊圖片放大

Net-A-Porter

買名牌需要過數千元是基本，想要更大折扣優惠，Net-A-Porter就推出滿$4000即享8折的優惠，即超過$4000減$800，買滿$6000更有75折，即減$1200，只要在結帳時輸入優惠碼: SPENDTOSAVE即可享有優惠。不過要留意不少商品都不適用此優惠。

▼ 點擊圖片放大

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

＝＝＝＝＝