日本時裝大師Yohji Yamamoto首度夥拍溥儀眼鏡　獨家系列眼鏡暗藏Y字玄機

一位是國際級時裝大師，一位是香港眼鏡業的龍頭大哥，兩個單位走在一起自然火花四濺，要說的不就是山本耀司（Yohji Yamamoto）和溥儀（Puyi Optical）。他倆於今個春夏系列開始達成合作關係，獨家推出一些就連於日本當地亦購買不到的眼鏡，直接受惠的當然是本地的四眼一族。

▲ 今季Yohji Yamamoto男裝系列找來不少日本演員作男模，亦順理成章成為品牌眼鏡的演繹者，當中有我們熟悉的伊藤英明。（圖片品牌提供）

▲ 來自Augment系列的太陽眼鏡，以大家熟悉的aviator鏡形為主，再加上top bar成為前衞非常的款式。圖中該款鏡框top bar線條用上金色，正好表著Puyi店舖在形象上經常出現的金色。（$4,880/攝影：黃建輝）

▲ 鏡臂滿布剛強的橫線線條，當然亦少不得在恰當的地方上加上品牌商標。（攝影：黃建輝）

對資深的四眼一族同時又喜歡購買眼鏡的朋友來說，Yohji Yamamoto推出眼鏡早已經不是新鮮的事情，作為日本國寶級時裝大師，他的眼鏡就如時裝般產量不多，而且在時裝展出現的款式走偏鋒路線（當然亦有基本款式）。

▲ 來自Awaken系列以圓鏡框為主，精采的細節部分是部分型號選用醋酸纖維（acetate）作為眼鏡框內圈的物料，夾心式結構令鑲嵌了鏡片的眼鏡如有著懸浮效果，這方面在太陽眼鏡上看得更是清楚。（$4,380/攝影：黃建輝）

▲ 來自Awaken系列以圓鏡框為主，精采的細節部分是部分型號選用醋酸纖維（acetate）作為眼鏡框內圈的物料，夾心式結構令鑲嵌了鏡片的眼鏡如有著懸浮效果，這方面在太陽眼鏡上看得更是清楚。（$4,380/攝影：黃建輝）

▲ 來自Reform系列的六邊形鏡框，亦有光學眼鏡可供選擇。（$5,080/攝影：黃建輝）

▲ 細微之處就連鏡框與鏡臂的駁位都有著以Y字，當中的心思可見一斑。（攝影：黃建輝）

▲ 坊間少有的多邊形冇框設計來自Innovate系列，除了圖中的多邊形外，亦有六角形可供選擇。（$4,380/攝影：黃建輝）

因此，就算近日本開關，大家到訪東京或大阪這些購買聖地掃貨時，都不易尋獲一框半鏡，所以今次能夠一口氣看盡這個名為Yohji Puyi 2023 系列，對Yohji的「粉絲」和四眼一族來說是興奮的，畢竟市場上又多一個高水準而又不至於在市場上泛濫的眼鏡系列可以選擇。

一直以來，Yohji的眼鏡系列都兵分兩路，可分為日本和法國生產兩組別，對港人來說，自然以前者佔優，因為無論由生產到設計都適合東方人面型，因此在日本製造的Yohji Puyi 2023 系列自然被大家看高一線。

▲ 另一位男模曾經在《Doctor X》中飾演膽小怕事醫師海老名敬的遠藤憲一，相信大家經常看日劇的人，一定看過他的演出。（圖片品牌提供）

▲ 大家曾想像得到設計一向低調的Yohji，竟然會有金色鏡框的出現。（$5,080/攝影：黃建輝）

▲ 這個來自Awaken系列的灰色金屬橢圓鏡框，非常易於駕馭，可說是該眼鏡系列的入門產品。（$4,380/攝影：黃建輝）

▲ 鏡臂末端細看之下有著Y字。（攝影：黃建輝）

這次合作可分為4個系列，包括Awaken、Reform、Innovate和Augment。就以最帶有濃重Yohji風格的Awaken系列為例，原來兩個港日單位，不約而同都鎖定以圓形鏡框是最能代表自己品牌，於是在構思上Yohji將拿手的monotone黑、銀和灰3色放諸於鏡框上，而出色的細節是部分型號選用醋酸纖維（acetate）作為眼鏡框內圈的物料，這一種夾心式的結構令鑲嵌了鏡片的眼鏡，鏡片呈現出如有著懸浮的效果，加上鏡臂駁位和末端造出「Y」字細節，可說是近年品牌眼鏡最佳的一次示範作。

相信這一次背後Puyi提供了不少創作上的意見，令本是感覺近年開始有點停滯不前的眼鏡系列能夠獲得再一次的昇華和關注。

產品查詢：Puyi Optical（2522 1288）