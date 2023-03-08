妒忌朋友的奢華生活？ 擺正思維 避免4種金錢謬誤

在網絡時代，大家生活已經很難離開網絡，很多人都會通過社交媒體分享自己生活，當見到朋友分享自己難以觸及的奢華生活時，内心是否感覺不快或妒忌？雖然這是人之常情，但這種情感存在越長，將容易危害自己的財務計劃，甚至成為負債的導火綫，及時擺正思維，避免陷入深淵。



什麽是妒忌型金錢觀？

妒忌型金錢觀是指因其他人的工作學習成就、財富、經濟地位、良好品質或絕佳運氣等，而產生一種不滿或怨恨的情緒，為了跟上這些人步伐，寧願破壞自己的財務平衡的一種金錢觀念。



引致的金錢謬誤

1.為追上有錢人 令自己變成「精緻窮」

網絡時代，很多喜歡在網絡上分享自己的生活，例如買了一個名牌包，買了屬於自己的物業，買了一對限量版球鞋等。而令很多人產生妒忌心理，他們為了自己能跟上有錢人的步伐，開始節衣縮食，用完自己所有的積蓄去買一樣超出自己能力範圍的奢侈品，讓自己變成「精緻窮」。

2.金錢觀扭曲 奉行「早買早享受」

現在很多年輕人為了給自己一個購物的藉口，總將衝動消費解釋為「早買早享受」，也就是早點買到自己喜歡的東西，就能早點享受得到這個物品的快樂，不必為自己財務狀況思考太多，這個想法將會令個人財務管理失衡，成為負債的導火綫。



3.過度使用信用卡 只還min pay

現在很多年輕人還會為了買一個名牌包而開始用信用卡，但由於資金有限，每個月只能還清信用卡的最低還款額，在利息不斷滾存下，導致債務愈滾愈大。

4.認為名牌服飾是一種有價值的投資

名牌服飾是一種消耗品，並不能實現資產增值，就算某些服飾在二手市場會有一定保值，但與買入價相比也是折價出售。如果是經濟能力不佳情況下，要靠借錢買入，更不能視為有價值的投資。



如何改變妒忌型金錢觀？

遠離物質主義的朋友，回歸自己的財務計劃，量力而行

變妒忌為目標，將別人的成就作為自己努力的目標，當自己未來擁有這種資金能力，再去追求當初想要的物品或事情。

堅守自己的財務目標，定時查看自己的財務計劃，當看到自己過去的成就和清楚自己的未來目標後，相信妒忌的情緒也會得到緩解。

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