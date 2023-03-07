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應付突發開支 25%美國人依賴信用卡 68%缺乏緊急儲備 難應付一個月開支

個人增值 13:53 2023/03/07

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人生中充滿突如其來的意外，例如：疾病、車禍、失業等等，一但發生，就會突然需要一大筆資金做運用。緊急預備金是每個人都必須要有的資金。Bankrate 的一項新調查顯示，雖然今年只有更少美國人有儲蓄的習慣，不過，仍有大多數 (51%) 的美國人表示，應急基金或儲蓄賬戶中的金額，多過他們的信用卡債務。普遍人都沒有現金少過欠款的情況，亦有小數人 (13%) 表示他們同時沒有信用卡債務，不過也沒有儲蓄。即看美國人不同年齡層及整體的理財狀況︰

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還卡數同時要儲錢，各年齡層面對的財務問題亦有所不同。在要理財優先處理的方面， Bankrate的調查發現，超過三分之一 (34%) 的人將償還債務及增加緊急儲蓄同時放在首位。Z 世代（18-25 歲）更是最有可能優先考慮儲蓄的 (46%)，不過， X 世代比其他世代更有可能優先考慮償還債務，佔 27%。嬰兒潮一代（59-77 歲）反而最多人表示兩者都不是優先事項，這一比例為 18%，可能工作多年退休後已有一定財力。

25%不動用儲蓄 寧願信用卡當應急金
與去年同期比較，有更多人都表示他們的信用卡債務多於儲蓄，當中 X 世代（42-57 歲）的增幅最大。今年，44% 的 X 世代信用卡債務多於儲蓄，高於 2022 年的 24%。

調查問到如果有1,000美元的意外開支會如何支付，最多人選擇以儲蓄應付意外開支(45%)，不過，其次的選擇就是以信用卡當應急錢(25%)，是自 2014 年以最高。家庭收入愈多，及教育程度愈高的人，會更傾向於以儲蓄支付意外開支。相反，逾四成人需要以某種形式借錢應付緊急開支，分別是信用卡並分期還清 (25%)，向朋友和家人借錢 (11%) 或申請個人貸款（4%）。

另外，男性比女性更有可能會用儲蓄支付 1,000 美元應急費用，50% 的男性表示會這樣做，而女性的這一比例為 37%，女性反而更偏向用信用支付意外開支(27%) ，而男性就相對較低 22%。


收入和教育程度較低 卡數更多 儲錢更少
調查顯示，收入和教育程度較低的受訪者，亦會相對欠下更多信用卡債務，及擁有更少緊急儲蓄。而在年齡方面，千禧一代（27-42 歲）是信用卡債務最有可能超過緊急儲蓄的一代，45% 的人表示他們有著更多信用卡欠款，相比之下，僅 25% 的嬰兒潮一代（59-77 歲）表示他們有更多的信用卡債務。


68%人擔心無收入 不能應付一個月生活費
創建儲蓄緩衝通常從建立三個月的緊急儲蓄開始，以免受失業或收入影響生活狀況。然而，Bankrate 的調查顯示，68% 的人擔心一但失去主要收入來源，將會無法支付一個月所需的生活費用，與男性 (64%) 相比，女性亦會更擔心能否負擔一個月的生活費用 (72%)。


千禧一代和 Z 世代最為擔心
如果失去主要收入來源，多達85% 的 Z 世代會擔心自己是否有能力支付一個月的生活費用，這一比例在所有年齡組中為首。亦有79% 的千禧一代會感到擔心，而 X 一代和嬰兒潮一代的這一比例分別為 69% 和 53%。調查亦顯示，年收入較低或受教育程度較低的人同樣更有可能擔心。

數據來自 Bankrate 的年度緊急儲蓄報告，自 2014 年以來，調查每年對 1,000 多名美國成年人的緊急儲蓄水平進行調查。是次調查於 2023 年 1 月進行，建立應急基金可以令生活有所保障，以下是創立應急資金的重點:


1.存起三到六個月的生活費用

專家通常建議在緊急情況下，存起三到六個月的費用以應付開支。例如可以參考每月的賬單，假設總額為 2,000 港幣，就需儲至少6,000港幣。 亦要分開儲蓄賬戶僅應急資金存放之用，在有真正需要才可提款。


2.制定生活開支預算

確保儲蓄持續增加，堅持自己的好習慣。每月自動將錢轉入的儲蓄戶口，或從事副業以獲得更多收入，就能更輕鬆地重建您的儲蓄，或開始儲蓄計劃。

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