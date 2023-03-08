  • 19°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 07:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本高松快閃機票低至$368 Pacific Coffee3月限定優惠買一送一

精明消費 07:30 2023/03/08

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.HK Express：日本高松快閃票價低至$368

HK Express送上快閃48小時優惠，截至今晚23:59，日本高松單程票價低至368元，玩轉香川縣，在盛夏開始之前來一轉日本藝術之旅，高松交通網絡發達，還可以來一次四國遊。

預訂日期：截至2023年3月8日（23:59）
旅遊日期：2023年4月16日至7月13日
即刻買飛出發：按此

    點擊圖片放大

2. Pacific Coffee：3月限定優惠 指定飲品買一送一  

為響應「你好， 香港」宣傳活動，Pacific Coffee3月一連三個星期推出不同限定優惠。第一激賞由即日起至3月12日，會員於門店或手機App購買或增值Perfect Cup卡 $300或以上，即享15% 儲值金額回贈。第二激賞由3月13日至3月17日，每日下午2時30分至6時，凡惠顧指定飲品，可享買一送一優惠。第三激賞由3月20日至3月24日，購買指定食品可享半價加配手調飲品一杯。

詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大

3.Market Place：3月至筍價 澳洲布朗乳酪低至$18

即日起至3月30日，Market Place推出3月至筍價，特別推介丹麥Danpo急凍雞肉丶Always Fresh歐陸式迷你多士丶總統牌芝士/芝士醬同法國Pret A Manger牛角飽、法國空運嘅澳洲布朗乳酪，再配搭澳洲格蘭堡紅酒，進一步提升味覺層次。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

松本清用DBS信用卡滿$500減$75 淘寶女神節 AEON信用卡滿$250減$30
2023/03/07
松本清用DBS信用卡滿$500減$75 淘寶女神節 AEON信用卡滿$250減$30
adidas3.8女神節免費贈棒球帽 萬寧女神節多重禮遇 新會員高達$90優惠
2023/03/06
adidas3.8女神節免費贈棒球帽 萬寧女神節多重禮遇 新會員高達$90優惠
友和YOHO10週​​​​​​​年閃購低至1折 再臨閣3月自助餐 買3送1
2023/03/03
友和YOHO10週​​​​​​​年閃購低至1折 再臨閣3月自助餐 買3送1
樂桃航空11週年促銷票價89折起 爭鮮一連四星期堂食限定優惠
2023/03/02
樂桃航空11週年促銷票價89折起 爭鮮一連四星期堂食限定優惠
Skechers尖沙咀店結業減價鞋款148元起 Häagen-Dazs買滿$100減$38
2023/03/01
Skechers尖沙咀店結業減價鞋款148元起 Häagen-Dazs買滿$100減$38
網上購物 芝士 著數優惠 美食 Pacific Coffee 牛角 超市 乳酪 雞肉 經濟

下一篇文章

松本清用DBS信用卡滿$500減$75 淘寶女神節 AEON信用卡滿$250減$30
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐也玩免息分期 買滿1000元免息免手續費　銀行大打分期戰谷數　簽邊張卡最着數？
滙豐也玩免息分期 買滿1000元免息免手續費　銀行大打分期戰谷數　簽邊張卡最着數？
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月1日更新）
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月1日更新）
松本清用DBS信用卡滿$500減$75 淘寶女神節 AEON信用卡滿$250減$30
松本清用DBS信用卡滿$500減$75 淘寶女神節 AEON信用卡滿$250減$30
交通費如何慳上慳？ 運用乘車優惠三寶 車費65折起
交通費如何慳上慳？ 運用乘車優惠三寶 車費65折起
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款