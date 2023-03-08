日本高松快閃機票低至$368 Pacific Coffee3月限定優惠買一送一

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.HK Express：日本高松快閃票價低至$368

HK Express送上快閃48小時優惠，截至今晚23:59，日本高松單程票價低至368元，玩轉香川縣，在盛夏開始之前來一轉日本藝術之旅，高松交通網絡發達，還可以來一次四國遊。



預訂日期：截至2023年3月8日（23:59）

旅遊日期：2023年4月16日至7月13日

即刻買飛出發：按此

▼ 點擊圖片放大

2. Pacific Coffee：3月限定優惠 指定飲品買一送一



為響應「你好， 香港」宣傳活動，Pacific Coffee3月一連三個星期推出不同限定優惠。第一激賞由即日起至3月12日，會員於門店或手機App購買或增值Perfect Cup卡 $300或以上，即享15% 儲值金額回贈。第二激賞由3月13日至3月17日，每日下午2時30分至6時，凡惠顧指定飲品，可享買一送一優惠。第三激賞由3月20日至3月24日，購買指定食品可享半價加配手調飲品一杯。



詳情可參閲：按此

▼ 點擊圖片放大

3.Market Place：3月至筍價 澳洲布朗乳酪低至$18

即日起至3月30日，Market Place推出3月至筍價，特別推介丹麥Danpo急凍雞肉丶Always Fresh歐陸式迷你多士丶總統牌芝士/芝士醬同法國Pret A Manger牛角飽、法國空運嘅澳洲布朗乳酪，再配搭澳洲格蘭堡紅酒，進一步提升味覺層次。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App