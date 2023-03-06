最富有人士投資組合 股票平均佔26% 仍輸給這項資產 一項收藏比名錶更受歡迎

投資是致富的必經道路，但對於早已成為超級有錢，身家已達天文數字級別的富豪而言，可謂有著「有錢冇埞洗」的煩惱。到底世界上最富有的人們，是如何分配幾百萬起跳的美元並作各項投資? 萊坊近期公布的 2023 年「財富報告」調查顯示，超高資產淨值的富人，其擁有的投資組合平均有26%為股票和股份，不過這並不是富有人士們最主要的投資。



萊坊調查500多位私人銀行家、財富顧問和家族理財人員，顯示富人的財務分配狀況，相關管理財富總額超過2.5萬億美元，揭示超富有人士金融投資組合，雖然報告估算世界上最富有的人一共損失超過10萬億美元，但依然值得參考。世界上最富有的人資金投資方式不一定限於股票，由藝術收藏品、到加密貨幣和 NFT等投資亦包羅萬有，其配置值得參考。即看萊坊調查的富人資產百分比分布:



1.商業地產 — 34%

在超級富豪的投資組合中，商業地產所佔比例高於股票，萊坊的報告將其分為直接投資和間接投資。平均投資組合中有 21% 直接投入商業地產，另有 13% 通過債務融資或房地產投資信託 (REIT) 進行投資。



43% 的受訪者表示，他們的客戶目前投資最常見的是商業地產類型，富人選擇投資房產，同樣重視保肓環境等因素，57% 的人表示，他們的客戶會關注房產是否包括綠色能源發展。而行業方面最受歡迎的是醫療保健，佔 35%。



2.股票 — 26%

據萊坊的調查顯示，全球最富有人士的投資組合中有 26% 投資於股票或公司股票。在美國如此分配的比例更高達三分之一。 因為市場有所扣回溫，2022 年，巴菲特的公司在股票上一共投資達破紀錄的 680 億美元。



3.債券 — 17%

長久以來，債券一直被吹捧為一種便利的投資方式，債券投資佔超高淨值人士平均投資組合約17% ，亦不令人意外。債券實際上有如一張欠據，通常由政府或公司發行，發行人有義務在設定的到期日（通常是一年到 30 年的任何時間）償還持有人的投資和利息。



4.私募股權/風險投資——9%

私募股權意味著投資一家尚未上市的公司，如果屬風險投資類別，則意味著風險更大，但亦代表公司具有高增長潛力。世界上最富有的人，平均將其投資組合的 9% 用於此類投資。在ABC的「Shark Tank」節目中，創業者正在爭奪私募股權投資，因為潛在收益相當可觀。就如2004 年，Peter Thiel)作為 Facebook 的第一位天使投資人，八年後公司上市時，他最初的 50 萬美元投資，變成6.38 億美元。



5.品味投資——5%

品味投資指的是藝術品、汽車和葡萄酒等具價值的收藏，購買這些東西看似是為享受，但亦可以作為一種投資，約佔富有人士平均投資組合的 5%。59% 萊坊調查的機構表示，他們的客戶今年最有可能選擇購買藝術品，為最受歡迎的品味收藏，其次是買手錶和葡萄酒，另外，大約三分之一的人預計客戶會購買「老爺車」。調查亦顯示，20% 的人投資於奢侈手袋。至於藝術品的價值同樣不菲，即使是一幅畫，憑著罕有的珍貴價值，亦能以破天荒價格成交，就好像2017 年達芬奇的《救世主》，就以 4.503 億美元的天價成為有史以來最昂貴的畫作。



6.黃金——3%

平均而言，世界上最富有的人將 3% 的投資存放在黃金上。事實上，他們認為這是僅次於房產的第二安全購買。



商品交易平台 Mitrade 的金融分析師 James Jasonr指出，跟據歷史表現，在經濟放緩期間，例如經濟大蕭條到疫情等，黃金亦會升值。據世界黃金協會的數據，去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，其國家對金條和金幣的需求，在 2022 年比上一年增長近五倍。



7.加密貨幣——2%

即使世界上最富有的人認為加密貨幣是最不穩定的投資，但它仍佔平均投資組合的 2%。



在去年的報告中，萊坊表示 18% 的超高淨值資產人士擁有加密貨幣。雖然 34% 的人仍然認為 NFT 市場有很大的潛力，但 20% 的人在加密貨幣崩盤後已改變主意。繼去年 11 月加密貨幣交易所 FTX 戲劇性崩潰之後，世界各地的監管機構亦著手行動。



8.其他——7%

萊坊的調查亦列出了「其他」投資，佔平均投資組合的 7%，但沒有具體說明這一類別包括什麼。去年市道一般，可能持有現金都屬其他投資的一種。另外要留意以上報告採取四捨五入，每個資產類別占平均投資組合的百分比會取約數，所以總數加起來會超過 100%。

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