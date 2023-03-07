欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？

有一位背負30萬元債務的失業人士在網絡上發佈求助貼文，稱其早前被騙，導致欠下這筆債務，他一共通過三個途徑借錢，做了分期，但全都連第一期都還不上，並且在溝通後得知無法再延長償還期限，於是請教大家是否應該申請破產或工作後再申請結餘轉戶？

其實，當資不抵債時，許多人以為申請破產就一了百了，解決了問題，但其實這未必是最好的解決方式。事實上，申請破產將對後續人生造成較大影響，當負債數目相對不大時，或許考慮其他解決方式更有效。



破產有風險 選擇需謹慎

對上述網民而言，破產後將會帶來什麽影響？破產後需要通知現職僱主，很有可能面臨解僱，到時可能再次失去收入來源。其次，申請破產之後仍然需要繼續償還貸款，只不過變成有人監督，並且破產後將會留下破產記錄，信貸評級也會受到影響，對日後工作或申請房屋或汽車貸款都可能造成較大影響。因此，破產並不能視作一種「萬事大吉」的解決方法，應充分了解破產帶來的風險和限制，謹慎選擇。



除破產之外的解決方式

當無法償還大額貸款時，還可以結餘轉戶或債務重組，但兩者的前提都是目前有穩定的工作，對於上述貼文中求助者，其目前情況並不適用。就算找到工作後，想選擇這兩種方式中的其中一種，也要注意以下兩大風險。其中，結餘轉戶還對申請者的信貸評級有要求，最理想是保持G級以上，否則可能會被拒絕。而債務重組要求欠債人找一位具備法庭認可資格的代理人，協助辦理有關債務重組相關事項，欠債人需要獲得75%的債權人同意，才可以進行債務重組，也可能會被拒絕。



有網友分析道，其實30萬元並不是很大數目，多做幾份工作便能在兩三年内完成債務償還。另外，政府為了幫助有需要人士度過經濟難關，推出失業計劃，由於上述求助人士也是不幸的失業者，這種方式或許也適用。



1.做多幾份工作 增加收入

由於求助人士欠債數目不算大，加上現在還是失業人士，如果努力找到兩份工作，可能情況可以得到很大改善。其實市場上存在很多工作機會，假設找到一份月薪17000元的洗碗全職工作，外加一份月薪14000元的夜間保安員工作，一個月即可獲31000元收入，一年即可獲37萬元收入，除去每個月基本生活費用和貸款利息，按照這種模式辛苦工作兩年就可能完全償還貸款。



2. 申請政府失業貸款

為幫助有需要市民度過經濟難關，政府推出失業貸款計劃，最高貸款額為10萬元，還款期最高為10年，實際年利率是1%，只要還清貸款就能回贈全部利息，目前最新貸款計劃申請期限至2023年4月30日。



申請政府失業貸款需要滿足什麽條件：

滿18歲香港永久居民

在申請貸款時失業，及已失去在香港就業或經營業務所得的主要經常性收入者：

–受僱人士：已經持續失業滿2個月

–於香港經營業務之自僱人士：終止業務已經持續滿2個月、目前沒有中小企融資擔保計劃下的任何貸款

–自由職業者、散工或臨時工：已經持續滿2個月在香港失業或0終止業務

–受僱人士：已經持續失業滿2個月 –於香港經營業務之自僱人士：終止業務已經持續滿2個月、目前沒有中小企融資擔保計劃下的任何貸款 –自由職業者、散工或臨時工：已經持續滿2個月在香港失業或0終止業務 申請貸款時並非破產人士、沒有破產呈請人士、沒有破產訴訟在身，持有有效香港銀行賬戶

現有貸款人「加借」申請：申請加借時失業，並且本計劃之貸款沒有任何超過60天的欠款



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