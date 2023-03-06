滙豐也玩免息分期 買滿1000元免息免手續費　銀行大打分期戰谷數　簽邊張卡最着數？

疫情加速無現金社會發展，時下幾乎每個港人都手持一張信用卡，不但提高消費者的便利程度，亦能夠更靈活使用資金。然而，近期不少銀行或金融機構相繼推出分期付款計劃，當中包括「免息免手續費」、「攤分消費」、「毋須額外檢查或批核」等等關鍵詞，跟外國盛行的「先買後付（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）」頗為相似，到底兩者有何分別？

部分銀行／金融機構的免息分期付款計劃︰

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就目前香港的情況而言，只有虛擬銀行livi bank（理慧銀行）有「先買後付」這項服務，推出信貸產品「livi PayLater」。客戶只要簽賬100元或以上（相關金額可以自行上調），銀行就會自動選用這個付款方式，首3個月還款期免息免手續費。若用戶希望以更多期數（6、12、18、24、30或36個月）進行分期，則須支付餘下期數的每月手續費0.2%，每筆簽賬可更改一次。

不過在去年9月，金管局曾就「先買後付」這種新興的支付方式發文，提醒消費者「先買後付」與無抵押私人貸款無異，因此要小心留意有關借貸帶來的風險。

1000元最多可分36期

傳統銀行的分期計劃方面，最近期則有滙豐 （00005） 伙拍Visa推出「Visa Instalments」，主打免息免手續費的網購分期付款方式，首階段引入太古資源（Swire Resources）旗下特選商戶Catalog、馬拉松、Go Wild 、Columbia、Arena、Cath Kidston、Chevignon、Crocs、Havaianas、Teva及UGG，並於今年稍後陸續引入更多商戶。簽賬金額下限因參與商戶而異，而首階段的Visa Instalments商戶的簽賬金額須至少為1000元。分期數目方面，滙豐就此提供3個月至36個月的分期計劃，但實際的期數則視乎商戶而有所不同。

本網以指定商戶之一的Catalog網購平台作測試，消費者在支付的時候，可揀選「Visa」或「Visa Instalments」，自行決定是否利用Visa Instalments進行分期付款。簽賬分期的期數方面，則要視乎商戶提供的優惠而異。在今次的實測過程當中，Catalog只有提供3個月的分期選擇。

Visa Instalments實際操作情況：

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上述服務甫出，便引起不少網戶的討論：

BNPL buy now pay later 外國興左好耐啦 其實一早已經出左reward+分期

事實上，滙豐今次所推出的分期計劃，僅限於Visa信用卡客戶於指定網購平台消費。換言之，任何使用Visa信用卡的線下實體消費，或是使用滙豐Mastercard的簽賬也不包括在今次的優惠當中，客戶可透過Reward+應用程式申請簽賬分期。至於Visa Instalments則在客戶誌賬時直接作免息分期，與一般信用卡簽賬無異。

近年，不少銀行和金融機構相繼推出「免息免手續費」簽賬分期優惠，主打3個月的短線還款期。例如恒生銀行 （00011） 為未持有分期計劃的特選客戶，推出「簽賬及消費分期 - 一筆過手續費」計劃、星展銀行提出的「Pay in Installments」、安信信用卡向特選商戶提供的零售簽賬分期計劃等等。

至於「先買後付」的付款方式，目前除了livi bank的livi PayLater以外，普遍服務由第三方金融平台提供，其中以總部位於新加坡的Atome和Pace比較為港人熟悉。這些開宗明義提供「先買後付」服務的平台，將會自動將消費賬單分成3期，透過用戶綁定的信用卡自動扣賬；消費者在付款的時候，不是直接以信用卡支付，而是掃描相關平台的二維碼作確認，付款方式跟AlipayHK、WeChat Pay HK等電子錢包相似。

值得留意的是，消費者只要透過手機應用程式，就可以申請「先買後付」平台的帳戶，當中也不需要提供收入證明，適合學生、家庭主婦、Freelancer、Slasher等人士使用。不過，若以信用卡挷定相關平台，卻又未能準時還款，還是有機會令用戶的信貸評級變差。

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