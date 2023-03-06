  • 21°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐也玩免息分期 買滿1000元免息免手續費　銀行大打分期戰谷數　簽邊張卡最着數？

精明消費 18:03 2023/03/06

分享：

分享：

疫情加速無現金社會發展，時下幾乎每個港人都手持一張信用卡，不但提高消費者的便利程度，亦能夠更靈活使用資金。然而，近期不少銀行或金融機構相繼推出分期付款計劃，當中包括「免息免手續費」、「攤分消費」、「毋須額外檢查或批核」等等關鍵詞，跟外國盛行的「先買後付（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）」頗為相似，到底兩者有何分別？

部分銀行／金融機構的免息分期付款計劃︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

就目前香港的情況而言，只有虛擬銀行livi bank（理慧銀行）有「先買後付」這項服務，推出信貸產品「livi PayLater」。客戶只要簽賬100元或以上（相關金額可以自行上調），銀行就會自動選用這個付款方式，首3個月還款期免息免手續費。若用戶希望以更多期數（6、12、18、24、30或36個月）進行分期，則須支付餘下期數的每月手續費0.2%，每筆簽賬可更改一次。

不過在去年9月，金管局曾就「先買後付」這種新興的支付方式發文，提醒消費者「先買後付」與無抵押私人貸款無異，因此要小心留意有關借貸帶來的風險。

1000元最多可分36期

傳統銀行的分期計劃方面，最近期則有滙豐 （00005） 伙拍Visa推出「Visa Instalments」，主打免息免手續費的網購分期付款方式，首階段引入太古資源（Swire Resources）旗下特選商戶Catalog、馬拉松、Go Wild 、Columbia、Arena、Cath Kidston、Chevignon、Crocs、Havaianas、Teva及UGG，並於今年稍後陸續引入更多商戶。簽賬金額下限因參與商戶而異，而首階段的Visa Instalments商戶的簽賬金額須至少為1000元。分期數目方面，滙豐就此提供3個月至36個月的分期計劃，但實際的期數則視乎商戶而有所不同。

本網以指定商戶之一的Catalog網購平台作測試，消費者在支付的時候，可揀選「Visa」或「Visa Instalments」，自行決定是否利用Visa Instalments進行分期付款。簽賬分期的期數方面，則要視乎商戶提供的優惠而異。在今次的實測過程當中，Catalog只有提供3個月的分期選擇。

Visa Instalments實際操作情況：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

上述服務甫出，便引起不少網戶的討論：

BNPL

buy now pay later 外國興左好耐啦

其實一早已經出左reward+分期

事實上，滙豐今次所推出的分期計劃，僅限於Visa信用卡客戶於指定網購平台消費。換言之，任何使用Visa信用卡的線下實體消費，或是使用滙豐Mastercard的簽賬也不包括在今次的優惠當中，客戶可透過Reward+應用程式申請簽賬分期。至於Visa Instalments則在客戶誌賬時直接作免息分期，與一般信用卡簽賬無異。

近年，不少銀行和金融機構相繼推出「免息免手續費」簽賬分期優惠，主打3個月的短線還款期。例如恒生銀行 （00011） 為未持有分期計劃的特選客戶，推出「簽賬及消費分期 - 一筆過手續費」計劃、星展銀行提出的「Pay in Installments」、安信信用卡向特選商戶提供的零售簽賬分期計劃等等。

至於「先買後付」的付款方式，目前除了livi bank的livi PayLater以外，普遍服務由第三方金融平台提供，其中以總部位於新加坡的Atome和Pace比較為港人熟悉。這些開宗明義提供「先買後付」服務的平台，將會自動將消費賬單分成3期，透過用戶綁定的信用卡自動扣賬；消費者在付款的時候，不是直接以信用卡支付，而是掃描相關平台的二維碼作確認，付款方式跟AlipayHK、WeChat Pay HK等電子錢包相似。

值得留意的是，消費者只要透過手機應用程式，就可以申請「先買後付」平台的帳戶，當中也不需要提供收入證明，適合學生、家庭主婦、Freelancer、Slasher等人士使用。不過，若以信用卡挷定相關平台，卻又未能準時還款，還是有機會令用戶的信貸評級變差。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【信用卡優惠】3月迎新獎賞一覽 現金回贈$200起 開卡即獲限量麻雀、滿額送B&O藍牙喇叭
2023/03/04
【信用卡優惠】3月迎新獎賞一覽 現金回贈$200起 開卡即獲限量麻雀、滿額送B&O藍牙喇叭
【易賞錢】滙豐獎賞錢換百佳、屈臣氏、豐澤商品 滿$500送$50優惠券 綁卡搶$10鮑魚罐頭
2023/03/03
【易賞錢】滙豐獎賞錢換百佳、屈臣氏、豐澤商品 滿$500送$50優惠券 綁卡搶$10鮑魚罐頭
交通費如何慳上慳？ 運用乘車優惠三寶 車費65折起
2023/03/02
交通費如何慳上慳？ 運用乘車優惠三寶 車費65折起
【移民喜訊】港人移居海外財務轉移簡化 申請信用卡 可用香港信用額審批
2023/02/28
【移民喜訊】港人移居海外財務轉移簡化 申請信用卡 可用香港信用額審批
養寵物有得慳? 改善寵物護理5大開支 以小本錢更全面照顧牠
2023/02/28
養寵物有得慳? 改善寵物護理5大開支 以小本錢更全面照顧牠
著數優惠 livi Bank 星展銀行 借貸 經濟 金融機構 信用卡 滙豐控股（00005） 網上購物 電子支付

下一篇文章

工銀亞洲 x 時代廣場推跨境優惠 贈$100電子現金券/旅行精品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月1日更新）
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月1日更新）
【台北旅遊】台北五大人氣新酒店 Hermes風格設計、落地玻璃和風浴場
【台北旅遊】台北五大人氣新酒店 Hermes風格設計、落地玻璃和風浴場
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【北上消費優惠】4個簡單步驟 用八達通APP買數字人民幣錢包 享200元優惠（附增值教學）
【北上消費優惠】4個簡單步驟 用八達通APP買數字人民幣錢包 享200元優惠（附增值教學）
一日遊栃木日光 朝勝「五連髮夾彎」 用抵玩周遊券
一日遊栃木日光 朝勝「五連髮夾彎」 用抵玩周遊券
adidas3.8女神節免費贈棒球帽 萬寧女神節多重禮遇 新會員高達$90優惠
adidas3.8女神節免費贈棒球帽 萬寧女神節多重禮遇 新會員高達$90優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款