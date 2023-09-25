先買後付定分期付款更著數？　各銀行信用卡免息優惠整合（2023年9月更新）

疫情加速無現金社會發展，時下幾乎每個港人都手持一張信用卡，不但提高消費者的便利程度，亦能夠更靈活使用資金。然而，近期不少銀行或金融機構相繼推出分期付款計劃，當中包括「免息免手續費」、「攤分消費」、「毋須額外檢查或批核」等等關鍵詞，跟外國盛行的「先買後付（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）」頗為相似，到底兩者有何分別？

部分銀行／金融機構的免息分期付款計劃︰

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先買後付一般分3期付款，大多用於小額交易，而信用卡分期則有較多期數可，最長可達60個月，多用於較大額的交易，實際信用上限視乎持卡人的額度。

另外，最大的分別是先買後付標榜不收利息及費用，但需留意隱藏細節，尤其是若逾期還款，一定會收費。信用卡分期可以有個別期數免息免手續費，視乎銀行的推廣而定。

留意逾期會罰款 提前還款或收費

「先買後付」在香港日漸普及。本地虛擬銀行中，目前就有livi bank（理慧銀行）的livi PayLater、螞蟻銀行（Ant Bank）的Ant Bank PayLater及Mox Bank提供自家的「先買後付」服務。

livi bank的信貸產品「livi PayLater」，需要提交身份認證申請關戶口。客戶只要簽賬100元或以上（相關金額可以自行上調），銀行就會自動選用這個付款方式，首3個月還款期免息免手續費。但要注意首3個月免手續費只限推廣期內，目前推廣有效期暫去到9月30日。若用戶希望以更多期數（6、12、18、24、30或36個月）進行分期，則須支付餘下期數的每月手續費0.2%，每筆簽賬可更改一次。livi PayLater亦設分期套現服務，則豁免手續費。

livi PayLater於目前推廣期內提前還款豁免額外收費。惟推廣期結束後，如需提早償還一筆貸款，客戶必須支付相等於還款本金3%的提前結清費用。但同時要注意，客戶如果在某筆貸款首次記入livi PayLater月結單或其之前全數償還該筆貸款，則該筆貸款的提前結清費用將可豁免。

「Ant Bank PayLater」服務已整合至AlipayHK（支付寶香港）應用程式內的「螞蟻銀行」小程式中，讓已完成身份認證的AlipayHK用戶，毋需提交身份證明文件（只有個別情況下需要提供收入證明）便可完成Ant Bank PayLater（以及存款寶、港元活期儲蓄賬戶）開戶批核。

客戶只要簽賬100元或以上，並選擇以AlipayHK支付，即可選用Ant Bank PayLater即時選擇分期期數免手續費，惟免息分期則僅限1期、3期，逾期會產生罰息，第三方支付機構亦可能會收取手續費。該服務可以隨時還款，提前還款不收手續費。

Mox Bank則透過Mox Credit「簽賬分期」提供「先買後付」服務。客戶必須先成功開立Mox戶口才可申請Mox Credit。在個別情況下，Mox Credit戶口的申請者或須提交相關證明文件。客戶自選任何單一或合併多項滿400元或以上的Mox Credit合資格交易，即可申請「簽賬分期」，並可選擇分3至60個月還款。此外，滿2,000或以上的合資格Mox Credit月結單結餘，可於月結單發出日至該結單到期繳款日3天前申請「月結單分期」。

Mox會按客戶自訂的還款期即時計算實際年利率，手續費則全免。若提前還款，該行將自Mox Credit收取餘下未償還簽賬分期的每月本金償還金額的總和的2%。

不過在去年9月，金管局曾就「先買後付」這種新興的支付方式發文，提醒消費者「先買後付」與無抵押私人貸款無異，因此要小心留意有關借貸帶來的風險。

中銀免息分期 涵蓋76間指定商戶

中銀香港 （02388） 早前跟不同商戶合作，推出3個月免息免手續費的分期付款計劃，當中包括連卡佛（Lane Crawford）、JOYCE、英格蜜兒、豐澤電器、周大福、崇光百貨、OSIM等共76間商戶。值得留意的是，相關優惠只適用於由香港發行的中銀信用卡（包括聯營卡）、指定產品及須簽賬滿指定金額，中銀網站未有提供詳細資料，僅稱詳情須要向個別商戶查詢。

滙豐網購簽賬1,000元最多可分36期

滙豐 （00005） 早前伙拍Visa推出「Visa Instalments」，主打免息免手續費的網購分期付款方式，首階段引入太古資源（Swire Resources）旗下特選商戶Catalog、馬拉松、Go Wild 、Columbia、Arena、Cath Kidston、Chevignon、Crocs、Havaianas、Teva及UGG。簽賬金額下限因參與商戶而異，而首階段的Visa Instalments商戶如Catalog、馬拉松的簽賬金額須至少為1,000元。分期數目方面，滙豐就旗下信用卡提供3個月至36個月的分期計劃，但實際的期數則視乎商戶而有所不同。

滙豐的Visa Instalments僅限於Visa信用卡客戶於指定網購平台消費。換言之，任何使用Visa信用卡的線下實體消費，或是使用滙豐Mastercard的簽賬也不包括在此項優惠當中。滙豐信用卡的商戶免息分期付款計劃，適用於超過4,500間指定商戶，客戶可透過Reward+應用程式申請簽賬分期。至於Visa Instalments則在客戶誌賬時直接作免息分期，與一般信用卡簽賬無異。

先買後付彈性大 適合無收入證明人士

至於「先買後付」的付款方式，目前除了livi PayLater、Ant Bank PayLater及Mox以外，普遍遍服務由第三方金融平台提供。繼Atome於5月撤出香港市場後，添利 （00093） 旗下零在金融（Zero Finance）於6月透過手機借貸應用程式X Wallet推出「先買後付」功能X Pay，是本地最新提供「先買後付」服務的非銀行金融科技平台。

這些開宗明義提供「先買後付」服務的平台，將會自動將消費賬單分成3期，透過用戶綁定的信用卡自動扣賬；消費者在付款的時候，不是直接以信用卡支付，而是掃描相關平台的二維碼作確認，付款方式跟AlipayHK、WeChat Pay HK等電子錢包相似。

值得留意的是，消費者只要透過手機應用程式，就可以申請「先買後付」平台的帳戶，當中也不需要提供收入證明，適合學生、家庭主婦、Freelancer、Slasher等人士使用。不過，若以信用卡挷定相關平台，卻又未能準時還款，還是有機會令用戶的信貸評級變差。

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