儲蓄看性格? 一種人天生難儲錢 存錢目標符合性格 達成率高3倍

對於錢，人人都會有不一樣的看法，自私的人更貪錢、有錢人的心思細密，從而影響儲蓄習慣，又是不是真的? 根據美國心理學會發表的研究，訂立儲蓄的目標及方向，與人格特質相符的人，更有可能存錢，加上利用適當心理提示，更有效鼓勵儲蓄行為。



哥倫比亞大學研究員 Sandra Matz 博士和科羅拉多大學博爾德分校Joe Gladstone 博士和哥倫比亞大學的 Robert Farrokhnia 博士，想看看將人們的儲蓄目標，與他們的性格特徵相結合時，是否可以使他們更容易儲錢，有關研究亦發表在美國心理學家雜誌上。



親和力高的人不太可能存錢

早前的研究發現，與其他人相比，親和力高的人不太可能存錢，這可能是因為他們被教導重視人和重視金錢是相互矛盾的，「好人」相對不重視錢。Sandra Matz 試圖想辦法激勵和藹可親的人存更多錢，強調省錢如何幫助他們保護他們所愛的人，讓金錢成為關心他人的方式。又假設，某些目標可能更適合具有某些性格特徵的人。例如一個盡責性高的人，更有可能為未來做計劃，及更有動力為退休儲蓄。



儲蓄目標與性格特徵的連繫

調查分析來自英國 2,447 名參與者的數據，參與者回答有關他們的五大類人格特質（同理心、具責任心、神經質、開放和外向）及一些他們所關注的儲蓄目標等問題，把相應的儲蓄目標編為適合人格特徵的類別。目標包括為未來購買（如汽車）儲蓄、為休閒/假期消費儲蓄、為「未雨綢繆」儲蓄以及為退休儲蓄等。



研究人員發現，自我報告的儲蓄目標與性格特徵非常吻合的人，平均擁有更多的儲備金。在較貧窮和較富有的參與者中都同樣適用。其後，研究再對 6,056 名參與者進行了一項實驗，透過 SaverLife 的非營利儲蓄應用程序參與一項鼓勵儲蓄計劃。該參與者在加入該計劃時的儲蓄都不到 100 美元，而目標是在一個月內至少再儲蓄 100 美元。



符合性格的鼓勵及目標 更有效鼓勵儲蓄

每個參與者都進行了 30 項性格評估，然後研究人員將他們分成五組。一組在一個月內收到了五封電子郵件，鼓勵他們為實現與他們最顯著的性格特徵相符的目標而儲蓄。另一組收到目標與他們的性格類型不匹配的電子郵件，第三組收到隨機選擇的目標消息，第四組收到帶有鼓勵儲蓄但沒有特定目標的通用消息的電子郵件，第五組沒有收到任何電子郵件。



雖然並非所有參與者都有打開電郵，但有打開電子郵件的參與者，研究人員發現收到個性匹配條件的參與者目標達成的成功率最高，有 11.4% 的人達到了 100 美元的儲蓄目標。相比之下，標準信息組為 7.42%，隨機信息組為 7.46%，性格不匹配電郵組為 7.85%。在無收取電子郵件下，只有 3.4% 的人達到了儲蓄目標。電子郵件組中但未打開電子郵件的參與者的成功率約為 3%。

根據 Gladstone 的說法，接受個性化鼓勵的人，實現 100 美元儲蓄目標的可能性是對照組的 3.57 倍。可見存錢目標符合性格，獲正確鼓勵之下，達成率會更高。 不過是次調查亦聲明沒有考慮到性別、更多樣的人格個性及儲蓄經濟能力等因素，而且是以現在儲蓄能使未來更好作為大前提，大家可以僅作參考之用。



為將來而犧牲當下的心理障礙

在美國和世界不少地方的人們儲蓄率極低。據2022 年 10 月，經濟分析局報告發現，美國人僅將其收入的 2.3% 用於儲蓄，是近 20 年來的最低水平。儘管人們一直指想要存更多錢，但存錢仍然困難，部分原因是需要人們克服為了將來，而犧牲當下的心理障礙。哥倫比亞大學的 Robert Farrokhnia 博士指出，除了在現有文獻做出貢獻並進行積極研究，亦要在現實世界中試行研究結果，並提出可以實際運用的技巧。美國儲蓄方面仍需改善，特別有興趣幫助緩解低收入和陷入困境的家庭，在管理財務方面面臨的一些挑戰。

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