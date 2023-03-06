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什麽是累計期權和累沽期權？ 投資前宜先了解其風險和運作

博客 14:31 2023/03/06

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金融投資產品五花八門，投資前必須先瞭解每種產品的特點與風險，尤其是涉及結構複雜的衍生產品，更是高風險投資產品。市面上最常見的衍生產品包括認股證、牛熊證，還有曾經於2008年金融海嘯導致大量投資者損失慘重，自此被戲稱為I kill you later的累計期權 （accumulators），以及they kill you later累沽期權 （decumulators）。

什麽是期權？
期權是一份有法律約束力的金融合約，期權買方在指定的時間內有權以既定的價格（行使價，strike price），向期權賣方購買或出售相關掛鈎資產，至於期權賣方則需要在期權買方行使權利時，履行責任，以收取買方的期權金。

什麽是累計期權？
累計期權合約則是由一系列期權合約組成。合約期內，投資者需要每天按照行使價，買入指定數量的掛鈎資產。其之所以吸引，是因為開立合約時，行使價一般低於當時市價，讓投資者有機會以「折讓價」買入掛鈎股票。然而，這「折讓」其實是源自於投資者沽出認沽期權 （short put）而得的期權金。

此外，累計期權合約通常設有失效（knock-out）條款，當掛鈎股票價格升至觸及失效條款的水平（敲出價，knock-out price）時，合約就會被終止，投資者便不能再以行使價購買股票，變相限制了投資者的賺幅。然而合約條款止賺不止蝕，倘若掛鈎股票價格大跌，甚或跌至零，只要合約仍然生效，投資者依舊要每天以行使價買入指定數量的股票，所帶來的虧損可以相當巨大，所以有人形容累計期權是「贏粒糖，輸間廠」。累計期權是看漲的產品，累沽期權則是看跌的產品，主要運作大致與累計期權相反。

產品設計複雜 投資前需謹慎
若說期權複雜，那麼累計期權的設計就只有更加複雜。投資者在投資這些產品前，應先全面了解它們的結構、運作和風險，並確保有足夠的淨資產來承擔因買賣這些產品而可能招致的風險和損失。如果大家不熟悉期權的特點和風險，實在不宜貿然投資累計期權和累沽期權。

 

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撰文 : 投資者及理財教育委員會 投資者教育及企業傳訊

欄名 : 投資理財手記

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