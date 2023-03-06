雲端科技助金融業開創數碼轉型新路向

本港在兔年一開始就煥發生機，經濟活動大致復常，內地與香港全面通關，各行各業都迎來新機遇。數碼科技是經濟復甦的重要支柱，去年8月，阿里雲委託市場調研機構Global Data，訪問了主要亞太市場的金融機構，結果顯示82%的機構認為數碼科技是促進業務發展的關鍵。金融業多元化發展，行業競爭加劇以及客戶需求演變，都促使業界更多地運用科技加快轉型，搶佔市場先機。



金融業數碼轉型新重點

數碼化推動傳統金融機構，如銀行、證券、保險等企業建立了更多線上服務渠道。而在「以客為主」的數碼新時代，如何更好地整合線上線下渠道，優化客戶接觸點的服務，帶來更便捷、創新的體驗，將是金融機構提升自身競爭力的關鍵。



此外，愈來愈多金融機構將加強網絡安全防範列為工作重點。有分析報告指出，數據安全風險上升，正令全球金融機構承擔更大的潛在財務損失，亦對品牌聲譽造成負面影響。



雲原生技術及多雲策略助解決營運挑戰

對金融機構而言，在數碼轉型的進程中需要思考的是如何優化策略部署，實現最大的成本效益。其中，雲原生架構有望得到更廣泛的應用。Global Data調研結果顯示，亞太金融機構正計劃未來五年內將大約40%的前台工作負載轉移到雲原生環境。採用雲原生技術的優勢不言而喻。以雲原生應用程式取代較為低效的系統，可縮短金融機構的軟件發布周期，提升整體流程的效率。



从Global Data的調研中可以看到，有近75%的受訪企業均認同加速採用多雲策略帶來的裨益。透過使用多個雲服務供應商，機構可擁有更多的產品選擇以滿足其不同的需求。多雲環境能幫助機構增加敏捷度和彈性，可有效地為機構的關鍵數據和工作負載提供額外的保護。



運用科技打造個人化金融服務

隨著客戶個人化金融服務的需求日益增長，各大金融機構均在爭相以更創新的方式吸引客戶，並提升服務體驗。金融機構更加看重開發手機應用程式，打造集多樣化服務於一身的超級應用程式，客戶在移動設備上就能使用不同服務。



雲計算正為此類應用程式提供了重要的技術支撐。以中信銀行（國際）為例，阿里雲早前便協助其優化旗艦數碼銀行平台「inMotion動感銀行」。該應用程式採用了阿里雲的移動開發平台（mPaaS）解決方案後，可為身處不同地理區域的客戶提供便捷的遙距銀行服務。



除了雲技術外，金融業對採用人工智能和機器學習亦抱持開放的態度。上述調研還表明，近80%的金融機構認為使用這兩項技術對協助開發個人化的客戶產品極具價值，相信這些創新科技未來將成為驅動金融業不斷改善客戶體驗的重要推動力。



去年9月，阿里雲已推出一系列金融服務解決方案，涵蓋超過20個業務場景，可助提高金融服務機構的營運效率、客戶體驗、安全性及合規性，旨在協助不同規模的金融服務機構實現數碼化營運。



新的一年，阿里雲將繼續運用技術及能力優勢，為本地金融服務業提供卓越服務，以滿足客戶不斷演變的業務需求，支持他們於數碼時代蓬勃發展。

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