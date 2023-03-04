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【信用卡優惠】3月迎新獎賞一覽 現金回贈$200起 開卡即獲限量麻雀、滿額送B&O藍牙喇叭

精明消費 10:30 2023/03/04

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政府宣佈即將派發消費券，不過距離派發時間尚有一個月，3月才剛到來，如果現在就想大筆消費，本月信用卡迎新優惠到底還有什麼吸引推廣？本文集合了5張信用卡的最新獎賞優惠，及條件細節，供大家參考，即看5大3月信用卡迎新優惠︰

1.滙豐EveryMile 信用卡網上限時迎新優惠

不少人計劃坐飛機去旅行，可以換飛行里數的信用卡就最合適。滙豐推出EveryMile 信用卡網上限時迎新優惠，由2023年3月1日至14日，只要透過網上申請滙豐EveryMile信用卡，即可獲取高達$1,500「獎賞錢」，即低至港幣0.3元 = 1里。

  全新信用卡客戶 現有信用卡客戶
網上申請滙豐EveryMile信用卡（只限2023年3月1日至14日） $300「獎賞錢」 $300「獎賞錢」
申請滙豐EveryMile信用卡3 $1,000「獎賞錢」 $500「獎賞錢」
申請「現金套現」分期計劃 $200「獎賞錢」 ---
合共 $1,500「獎賞錢」
（即30,000里）		 $800「獎賞錢」
（即16,000里）

滙豐EveryMile信用卡全年禮遇

-特選本地交通出行、咖啡店及輕便美食、網上娛樂平台:每簽賬港幣2元 等於1里，
-其他本地及海外簽賬：每簽賬港幣5元 等於1里

-於Agoda預訂全球酒店享低至85折優惠

-免費享用機場貴賓室
與同行家人享受免費多程旅遊保險

港幣0.3元=1里計算方式

全新信用卡客戶僅首港幣8,000元合資格簽賬享低至港幣0.3元=1里優惠兌換率，

「滙豐信用卡迎新推廣優惠」及「滙豐EveryMile信用卡網上限時迎新優惠」一共可賺取：$1,300「獎賞錢」

相等於：$1,300「獎賞錢」x 20 = 26,000里 (優惠兌換率為 $1「獎賞錢」 = 20里)

兌換率：$8,000 / 26,000 ，即港幣0.3元 = 1里，大家要花點時間好好計算。

推廣期:即日至2023年6月30日或之前

 

2.中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 現金回贈高達300元


申請人在推廣期限内成功申請中銀雙幣卡<大灣區一卡通>（包括中銀雙幣鑽石卡及中銀雙幣白金卡），即可享迎新優惠。

成功申請合資格信用卡的客戶，須於發卡月及其後首三個曆月內，以該合資格信用卡透過手機簽賬(包括 BoC Pay、雲閃付 APP、Apple Pay、Huawei Pay) 進行零售簽賬交易即可獲其簽賬額的10%現金回贈，每個信用卡賬戶於簽賬期內最高現金回贈金額為300港元。

推廣期:即日起至2023年12月31日

3.DBS COMPASS VISA 開卡即送「一扣即享」$500

2023年4月2日或之前成功申請DBS COMPASS VISA，首3個月簽賬並於首月內登記及啟動DBS Card+賬戶，即享豁免首年年費及迎新優惠如下：

開戶即送 DBS COMPASS VISA復刻版麻雀套裝 (金色)/ (黑色)

HK$500全港超市或淘寶「一扣即享」金額

新客戶必須於新卡發出日期後1個月內下載DBC Card+，登記及啟動DBS Card+帳戶。「一扣即享」金額將分2次，每次HK$250，合資格的新客戶於全港超級市場*或淘寶完成高於HK$250的簽賬交易後，自動推送予合資格的新客戶。

簽賬要求：發卡後3個月內HK$4,800

HK$200現金回贈

簽賬要求：於新卡發出後3個月內以新卡成功申請12個月或以上Flexi Shopping分期計劃，金額不限

 

4.WeWa 銀聯卡 簽賬滿額送B&O藍牙喇叭

WeWa 銀聯卡一向的迎新禮物都相對地吸引，有別於早前的Switch遊戲機獎賞，今次亦推出B&O藍牙喇叭等吸引禮物，而且開戶即送$100免簽賬回贈，據網頁顯示，2023年8月31日或之前，成功申請WeWa銀聯信用卡可任揀以下迎新優惠。

    點擊圖片放大

但要留意魔鬼在細節，領取部份迎新優惠需要簽帳滿$8500︰

    點擊圖片放大

 

 

5. 渣打Smart卡信用卡 開卡即送$300 klook 電子禮券

-全新信用卡客戶於信用卡獲發出後首個月內累積HK$4,000合資格簽賬，可享HK$1,200現金回贈 

-開戶即享HK$300 klook 電子禮券，無簽賬要求

-Klook 8%現金回贈

由即日起至2023年3月31日，憑Smart信用卡於klook簽賬可享8％現金回贈。毋須登記及無最低消費金額。

-不論星期幾，日常消費商戶HKTVmall購物，可享5%現金回贈

-海外簽賬及外幣零售簽賬豁免1.95%費用，並可享0.56%現金回贈

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