月入$22000 每月用一半人工做定期 不影響日常開支下 如何有效儲錢？

工作幾年後，人工有所漲幅，生活開支稍顯寬鬆，並有一定存款後，很多年輕人開始考慮各種理財法實現資產增值。對於風險厭惡型人士，銀行存款成為他們的首選。選擇哪種類型的存款方式在不影響日常開支下，還能實現資金增值？還有什麽風險較小的理財方式？



由於理財教育普及化仍然較低，很多人在網絡上發佈理財求助貼文，尋求更多資產增值建議。其中有一條貼文寫道，有位普通的打工仔，月入22000元，住公屋，每個月要交4500元家用，他每個月都做定期，存期為半年，存額是人工的一半即11000元，息率不高，每個月做完定存後發現可支配資金很少，很難儲到錢，他不知道這樣是否合理。



改變定存方式

1.利用本金和利息滾存

鑒於以上例子，他認為這樣很難儲到錢，其實可以嘗試改變定存方式，不一定每一次都用新資金進行定存，可以變為用前一期結束存款的本金和利息繼續滾存，以此達到利滾利的目的。另外，其實沒有必要每個月都用一筆錢去做定存，這個例子中，一半人工都用作定存，減去4500元家用之後，僅剩下6500元作為日常生活費，應該要考慮將一部分錢作為應急存款或選擇其他理財方式。例如，如果按照原來方案，做半年存期的存錢，可以選擇在半年之後再將這筆錢滾存，將其他月份剩下的存款換其他的理財方式。



2.採取零存整付方式

在本金有限的情況下，可以「零存整付」的方式，即約定存期、每月固定存款，到期在一次收取本息的方式，不需要一次過支付一筆錢，相對更靈活，但這種方式相比「整存整取」的息率會更低，不過也比活期存款有更高的利息。



其次，由於以上案例中，每個月做完定存後，其實剩餘生活的費用非常少，如果遇到意料之外的事情，例如突然受傷需要大筆醫療費用，就會難以支付相關費用，可能面臨解除定存合約的情況。這裏就要留意，如果一定要解除定存，要選擇到期日較遠並且金額較小的定存項目，將損失降至最少。



其他風險較高、但相對保守選擇

事實上，對於年輕人而言，可以選擇較進取的理財方式，有助於實現資金增值。雖然定期存款可以在保住本金基礎上有小額利息收入，但始終資金增值乏力，可以根據自己的風險承受能力和資金基礎，選擇其他更進取且相對較保守的理財方式。



1.貨幣基金

貨幣基金又稱為貨幣市場基金，一般投資於優質的短期有息證券，例如短期銀行存款證、政府票據或商業票據等，以此來賺取較儲蓄存款較高的回報。一般而言，這種基金所投入的資產風險較小，較少出現本金虧損的情形，被認為是資金短期避風港。



2.收息股

收息股即提供穩定回報，且股價波動不大的股份，如果想獲得比定存較高的利息，又擔心風險太大，可以考慮收息股。這些公司的業務較成熟，但上升空間有限，但這些公司通常具有壟斷性，所以收入較穩定，利潤也有保證。例如，電訊股及銀行股等。



3.ETF

ETF 又名交易所買賣基金，以追蹤、模擬或對應某指數的表現為投資目標，所追蹤的指數可涵蓋債券或商品如黃金，讓投資者不單只是投資於個別股票，實現投資組合多元化。同時ETF門檻較低，不需要大筆入場費，加上靈活性較高，隨時可以快速贖回，風險相對較低又有穩定收入。



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