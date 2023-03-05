【台北旅遊】台北五大人氣新酒店 Hermes風格設計、落地玻璃和風浴場

台灣終於開關了，熱門旅遊地台北原來有多間新酒店落成，是時候計劃遊台灣的行程，當然首先要搵酒店。一文為你精選5間疫情期間新開的人氣酒店，來自著名酒店集團、日本品牌過江龍，亦有高性價比之選，可作參考。

1.台北時代寓所望101 人氣早餐店附近

於2020年12月開業，屬希爾頓酒店集團旗下，亦是亞太地區第一間Tapestry Collection by Hilton品牌的精選飯店，有信心保證。位置在台北市中正區幸福里（日治時代劃為幸町），前往台北火車站、華山1914文化創意產業園區等也只是5分鐘車程，酒店地點鄰近善導寺捷運站，更在台北人氣早餐店阜杭豆漿附近。非常方便。

▼ 點擊圖片放大 +2

以「菲林」為設計概念，包括有轉角、豪華、尊榮及時代套房4種房型，房內有倘大的落地窗，共有175間客房，部分高層套房更瞭望到台北101、及台北新光三越站前店附近的高樓大廈，入住還有面膜、浸浴藥浴包及眼罩附送。

2.格拉斯麗台北飯店 鄰近文化園區

Hotel Gracery最出名，是位於東京新宿的哥斯拉酒店，而Hotel Gracery Taipei於2021年開幕，距離捷運忠孝新生站僅一分鐘步程，由松山機場前往的話只需約10分鐘車程，加上附近就是華山1914文化創意產業園區、三創生活園區、光華新天地等，還有人氣長龍店阜杭豆漿也是步程之內，非常方便。

▼ 點擊圖片放大

酒店設計也是滿滿的日系風，其中商務客房設有玄關及日式浴室，而所有客房均配備木質門框及和風拉門等，加上有日本DHC洗刷用品等配備，大大提升日系感覺。除標準類型房間外，還設有以TOKYU HANDS、露營、吉豚屋及NISEKO粉雪天堂主題客房，甚有創意，適合喜歡新鮮感的朋友。

3.寒居酒店 Hermes御用團隊設計

2022年於台北新開幕的酒店，由愛馬仕（Hermes）御用建築團隊法國RADI事務所設計，著名5星酒店集團寒舍，具有城市桃花源的氛圍。貓頭鷹愛好者一定會喜歡，酒店以貓頭鷹作為全間酒店的形象，貓頭鷹在希臘、日本象徵著智慧及幸運，亦是同時為旅客送上祝福。

▼ 點擊圖片放大

酒店距離捷運松江南京站僅一分鐘步程，交通便利。全幢合共24層，3至9樓是客房，而10樓以上則是住宅式公寓。111間客房分為6種房型，包括兩款套房及4種客房，由標準的26平方米至最大的69平方米不等，均以木色為主調，每間都有落地大玻璃，設計簡約，感覺悠閒。酒店內還有與米芝蓮1星主廚林明健合作的餐廳BEGOOD，集西餐、Cafe及烘焙坊於一身，供應地中海風格創意料理。

4.台北忠孝 和苑三井花園飯店

2020年開幕的和苑三井花園飯店，屬日本三井不動產集團的花園系列飯店。賣點是可於台北市中心享受日式大浴場，且交通方便，忠孝新生捷運站出便抵達。屬日式商務飯店類型，並有3款台灣主題房型，有大幅落地窗，採光度十足。

▼ 點擊圖片放大

5.JR東日本大飯店 台北

2021年開幕，屬JR東日本集團海外首間豪華酒店，適合一家大細入住，位於南京復興捷運站旁，鄰近遼寧夜市。大廳有木質香氣，是JR東日本集團專為這酒店打造的A Walk in the Woods香氛，非常獨特。設有288間客房，走典雅木紋路綫，寬敞舒適。可提供BB床、浴盆等。

▼ 點擊圖片放大

JR東日本大飯店 台北 地址：台北市中山區南京東路三段133號 房價：雙床客房$1,651起 網址：taipei.metropolitan.tw/

作者：黃依情

責任編輯：張頌婷

【原文:台北5大新酒店推介 Hermes御用設計+和風大浴場 (收費文章)】

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料