【易賞錢】滙豐獎賞錢換百佳、屈臣氏、豐澤商品 滿$500送$50優惠券 綁卡搶$10鮑魚罐頭

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到超市購物，會員及信用卡獎賞一樣都不能少。最好購物時可以一次過享有多重優惠，再以信用卡現金回贈換禮品就最划算。易賞錢和滙豐經常推出合作優惠，兩者的共同獎賞計劃最近踏入一週年，更聯手推出滙豐Reward+「獎賞錢」e-Shop合作商戶專頁，讓大家透過「獎賞錢」選購百佳、屈臣氏及豐澤折扣商品，及更多易賞錢會員滙豐卡簽賬優惠。
滙豐Reward+「獎賞錢」e-Shop合作商戶
綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App，即可以低至10獎賞錢(RewardCash、簡稱RC)換取罐頭鮑魚，亦可每日享高達6倍「易賞錢」積分及於會員折扣日享高達92折優惠， 及於滙豐Reward+ App的「獎賞錢」e-Shop合作商戶專頁，以低至半價選購PNS網購、屈臣氏及豐澤的精選貨品。即看三大優惠詳情:
1.「獎賞錢」e-Shop兌換優惠
為慶祝「獎賞錢」e-Shop推出全新商戶專頁，由2023年3月3日至4月13日，每兩星期都會推出驚喜優惠，每次都會推出3件搶手貨品讓您以驚喜價兌換。數量有限，換完即止。綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App，可享以下優惠：
第一浪 - PNS網購（2023年3月3日至16日）點擊圖片看優惠價:
第二浪 - 屈臣氏（2023年3月17日至30日）
以驚喜價$99「獎賞錢」兌換搶手貨品
第三浪 - 豐澤 （2023年3月31日至4月13日）
以驚喜價$499「獎賞錢」兌換搶手貨品
圖示換領方法:
打開Reward+，選擇使用RC，點擊「獎賞錢」e-Shop，登入後即可選購折扣商品，再選擇取貨地點，以上商品為白金Visa卡限定，雖然先申請到該卡才能換領，不過也有其他禮品可選。即看圖片教學:
2.滙豐信用卡購物優惠(百佳、屈臣氏、豐澤)
另外，憑滙豐各款信用卡在百佳、屈臣氏、豐澤購物，除了可獲高逹6倍「易賞錢」，簽賬滿指定金額，亦可獲現金券或額外「獎賞錢」:
百佳超級市場優惠(推廣期3月3至4月30日)
|全線門市
單一簽賬滿港幣500元
|PNS網購（PNS.hk）或PNS網購App
單一簽賬滿港幣500元
|憑滙豐信用卡簽賬
|港幣50元
百佳超級市場現金券
|港幣50元
PNS網購電子禮券
|綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬
|額外港幣20元
百佳超級市場電子優惠券，即合共港幣70元
|額外港幣20元
PNS網購電子禮券，即合共港幣70
屈臣氏門市優惠(推廣期3月3至4月30日)
|屈臣氏門市
單一簽賬滿港幣500元
|屈臣氏網店(Watsons.com.hk)或屈臣氏App
單一簽賬滿港幣500元
|憑滙豐信用卡簽賬
|港幣50元
屈臣氏門市電子優惠券
|港幣50元屈臣氏網店電子優惠券
|綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬
|港幣70元
屈臣氏門市電子優惠券
|港幣70元屈臣氏網店電子優惠券
豐澤優惠(推廣期3月1日至4月30日)
優惠一：
|單一簽賬淨額
|額外「獎賞錢」
|港幣3,000元至港幣6,499元
|$180
|港幣6,500元或以上
|$400
優惠二：
綁定「易賞錢」App之合資格白Visa卡，作合資格簽賬單一簽賬淨滿港幣6,500元或以上，另享額外$50「獎賞錢」。
優惠三：
指定貨品低至5折
3.印花卡獎賞 領取額外獎賞錢
於2023年3月1日至4月30日期間，於百佳超級市場、屈臣氏及豐澤門市或網店單一簽賬淨額滿港幣100元或以上，可賺取及收集1個印花。集齊首3個印花，即可領取額外$30「獎賞錢」；另外累積多3個印花，可再領取額外$50「獎賞錢」，全期最多可享額外$80「獎賞錢」
4.會員折扣日、實體店易賞錢積分
易賞錢綁信用卡教學
滙豐與屈臣氏去年3月開始推出客戶獎賞計劃，過去一年已有超過10萬名持卡人將信用卡綁定到 「易賞錢」應用程式。另外，易賞錢實體卡已在3月開始失效，想保留卡積分換獎賞就必須要轉為電子卡，即使不記得有沒有易賞錢會員亦可尋回，詳情可參考以下文章:
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
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欄名 : 消費錦囊