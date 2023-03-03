【易賞錢】滙豐獎賞錢換百佳、屈臣氏、豐澤商品 滿$500送$50優惠券 綁卡搶$10鮑魚罐頭

到超市購物，會員及信用卡獎賞一樣都不能少。最好購物時可以一次過享有多重優惠，再以信用卡現金回贈換禮品就最划算。易賞錢和滙豐經常推出合作優惠，兩者的共同獎賞計劃最近踏入一週年，更聯手推出滙豐Reward+「獎賞錢」e-Shop合作商戶專頁，讓大家透過「獎賞錢」選購百佳、屈臣氏及豐澤折扣商品，及更多易賞錢會員滙豐卡簽賬優惠。

滙豐Reward+「獎賞錢」e-Shop合作商戶

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綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App，即可以低至10獎賞錢(RewardCash、簡稱RC)換取罐頭鮑魚，亦可每日享高達6倍「易賞錢」積分及於會員折扣日享高達92折優惠， 及於滙豐Reward+ App的「獎賞錢」e-Shop合作商戶專頁，以低至半價選購PNS網購、屈臣氏及豐澤的精選貨品。即看三大優惠詳情:

1.「獎賞錢」e-Shop兌換優惠

為慶祝「獎賞錢」e-Shop推出全新商戶專頁，由2023年3月3日至4月13日，每兩星期都會推出驚喜優惠，每次都會推出3件搶手貨品讓您以驚喜價兌換。數量有限，換完即止。綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App，可享以下優惠：

第一浪 - PNS網購（2023年3月3日至16日）點擊圖片看優惠價:

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第二浪 - 屈臣氏（2023年3月17日至30日）

以驚喜價$99「獎賞錢」兌換搶手貨品

第三浪 - 豐澤 （2023年3月31日至4月13日）

以驚喜價$499「獎賞錢」兌換搶手貨品

圖示換領方法:

打開Reward+，選擇使用RC，點擊「獎賞錢」e-Shop，登入後即可選購折扣商品，再選擇取貨地點，以上商品為白金Visa卡限定，雖然先申請到該卡才能換領，不過也有其他禮品可選。即看圖片教學:

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2.滙豐信用卡購物優惠(百佳、屈臣氏、豐澤)

另外，憑滙豐各款信用卡在百佳、屈臣氏、豐澤購物，除了可獲高逹6倍「易賞錢」，簽賬滿指定金額，亦可獲現金券或額外「獎賞錢」:

百佳超級市場優惠(推廣期3月3至4月30日)

全線門市

單一簽賬滿港幣500元 PNS網購（PNS.hk）或PNS網購App

單一簽賬滿港幣500元 憑滙豐信用卡簽賬 港幣50元

百佳超級市場現金券 港幣50元

PNS網購電子禮券 綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬 額外港幣20元

百佳超級市場電子優惠券，即合共港幣70元 額外港幣20元

PNS網購電子禮券，即合共港幣70

屈臣氏門市優惠(推廣期3月3至4月30日)

屈臣氏門市

單一簽賬滿港幣500元 屈臣氏網店(Watsons.com.hk)或屈臣氏App

單一簽賬滿港幣500元 憑滙豐信用卡簽賬 港幣50元

屈臣氏門市電子優惠券 港幣50元屈臣氏網店電子優惠券 綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬 港幣70元

屈臣氏門市電子優惠券 港幣70元屈臣氏網店電子優惠券

豐澤優惠(推廣期3月1日至4月30日)

優惠一：

單一簽賬淨額 額外「獎賞錢」 港幣3,000元至港幣6,499元 $180 港幣6,500元或以上 $400

優惠二：

綁定「易賞錢」App之合資格白Visa卡，作合資格簽賬單一簽賬淨滿港幣6,500元或以上，另享額外$50「獎賞錢」。

優惠三：

指定貨品低至5折

3.印花卡獎賞 領取額外獎賞錢

於2023年3月1日至4月30日期間，於百佳超級市場、屈臣氏及豐澤門市或網店單一簽賬淨額滿港幣100元或以上，可賺取及收集1個印花。集齊首3個印花，即可領取額外$30「獎賞錢」；另外累積多3個印花，可再領取額外$50「獎賞錢」，全期最多可享額外$80「獎賞錢」

4.會員折扣日、實體店易賞錢積分

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易賞錢綁信用卡教學

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滙豐與屈臣氏去年3月開始推出客戶獎賞計劃，過去一年已有超過10萬名持卡人將信用卡綁定到 「易賞錢」應用程式。另外，易賞錢實體卡已在3月開始失效，想保留卡積分換獎賞就必須要轉為電子卡，即使不記得有沒有易賞錢會員亦可尋回，詳情可參考以下文章:

【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集

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