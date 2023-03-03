「燕梳」小知識 --- 原則、發展歷史及代理人的角色

面對天災和意外，我們委實無力抵抗；然而，藉著保險便可轉嫁事故所引致的損失和風險。

保險行業是香港最先發展的金融行業之一，至今已有180多年的歷史。據《厚生利群 – 香港保險史》指，早期的外資保險公司一般被稱為「燕梳公司」（英文「Insurance」的音譯），主要向外資洋行在對華貿易中的遠洋運輸至中國的貨物提供保險服務。

集腋成裘的保險原則

談「保險」，我們必先了解其基本原理。「保險」是利用集腋成裘的道理，由保險公司聚集一大群人的金錢（保費），組成「基金」，當遇上天災、意外或疾病而招致損失時，比如財物損失、受傷、甚至喪命，便可從這個「基金」中提取現金，解決經濟上的燃眉之急。

保險是一門分散風險的專業，投保人透過繳交保費，將潛在財務風險，轉嫁給保險公司，實際上風險由所有投保人共同分擔。從保險誕生至今，這個保險業運作的基本原理，從來沒有改變過。

保險種類愈來愈多

時至今天，壽險已成為一種為社會提供保障的重要金融產品，並衍生各類壽險產品。由最初的純保障型（定期壽險）至保障儲蓄型（終身壽險），再發展到投資型的投資相連壽險。而壽險亦有分紅和非分紅的保單，前者讓保單持有人可分享保險公司的可分配盈餘，與保險公司共享經營成果。此外，還有滿足不同保障需要的險種，例如為受保人因患病或意外受傷而需入院接受治療所引致的實際住院費用及手術費用提供賠償的醫療保險；於受保人一經確診患上承保危疾時，提供一筆過現金賠償以助受保人及時獲得適切治療，或彌補因患病需暫停工作而導致收入損失的危疾保障；因意外事故，引致傷殘、斷肢甚至身故而作出賠償的意外保障，以及保障未來退休生活的年金計劃等。

保險代理人

保險代理人在行業中擔當著重要的角色，主要職責是協助客戶進行財務策劃，並根據客戶對風險及財富管理的需要，提供資訊及相關的保險方案、為其處理投保手續、協助辦理索償等。雖說保險代理人代表保險公司替投保人處理保險事宜，但保單卻是投保人與保險公司之間的合約，所以投保人亦要了解保單上的事項，以保障自己的權益。當遇上保單有關的問題或踏入新的人生階段時，亦應與您的保險代理人溝通及檢視現有的保單，確保在人生的新里程不會出現保障及理財的缺口。

有了充裕和周全的「燕梳」為您保駕護航，自可充滿信心地擁有「未來在我手」的安全感。

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