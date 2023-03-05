【扣稅2023】每年10%回報兼扣稅$10,200 MPF自願供款 隨時停供無壓力

2022/23課稅年度即將結束，在迎接來勢洶洶的「綠色炸彈」以前，打工仔可以把握機會認識「扣稅三寶」—合資格延期年金、自願醫保和強積金（MPF）自願性供款，善用各項優惠慳稅。當中，在強積金制度下的可扣稅自願性供款，每個課稅年度的扣稅上限為6萬元；以現時最高稅率17%計算，每年最多可以節省1.02萬元稅款。市場上眾多強積金計劃和產品，要怎樣挑選才好？

自由選擇基金 隨時減供停供

除了可扣稅最多1.02萬元，MPF可扣稅自願供款還有以下優點︰

成員可自由選擇強積金計劃，直接向受託人開立帳戶及供款。

可不定期、不定金額靈活供款，亦可以因應個人情況隨時增加、減少、停止或重新開始供款。

受託人每年會提供供款概要，方便成員填寫報稅表。

帳戶持有人可隨時將全數帳戶結餘轉移至其他強積金計劃的可扣稅自願性供款帳戶。

本網根據積金評級（MPF Ratings）最新調查，從各個基金類別當中，列出近年表現最好的強積金產品。留意以下的回報率為過去10年的平均每年回報，並且已經扣除了開支比率。

長期表現最佳的10隻MPF基金

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股票基金（美國）

美股表現向來升勢較勁，風險伴隨回報同樣較高。由中銀保誠提供的「中銀保誠北美指數追蹤基金」，過去10年每年平均錄得正回報10.26%，為同一類別當中表現最好；基金開支比率1.02%亦是行業較低水平。截至去年12月底止，該基金的首三大投資項目為蘋果公司（美：AAPL）（佔5.7%）、微軟（美：MSFT）（佔5.1%）和亞馬遜（美：AMZN）（佔2.1%）。

股票基金（環球）

由宏利提供的「宏利MPF康健護理基金」基金開支比率1.9%，是今次挑選出來的基金當中最高；過去10年每年平均錄得正回報8.02%，排行第二。資料顯示，該基金分散投資於康健護理或相關行業的公司的股票相關投資及股份，當中有41.7%投資於藥物製造、19.4%投資於醫療設備、13.9%投資於康健護理管理服務和11.6%投資於生物科技等等。

股票基金（香港及中國）

2023年中港股市開局強勢，普遍基金均見雙位數升幅，收復過往一年的失地。綜觀過去10年表現，以中銀保誠推出的「我的強積金計劃」旗下「我的中國股票基金」平均每年錄得正回報6.94%表現最好，基金開支比率1.05%亦相對較低。

資料顯示，該基金透過投資於摩根宜安大中華基金，以維持一個非現金資產最少70%的投資在以中國、香港、澳門或台灣為營業重心的個股所組成的投資組合，大部分為香港或台灣上市公司，旨在為投資者提供長期資本增長。截至去年12月底止，該基金的首三大資產項目為騰訊 （00700） （佔9.31%）、台積電（台：02330）（佔9.27%）和友邦保險 （01299） （佔4.89%）。

股票基金（歐洲）

投資歐洲股票的基金產品數量較少，當中以宏利的「宏利MPF歐洲股票基金」平均每年錄得正回報5.3%跑出，基金開支比率1.77%，也是市場相對較高水平。

宏利指出，此基金會投資於任何證券交易所上市的歐洲經濟各類行業公司股份，以提供中至長期資本收益增長。截至去年12月底止，該基金有21%投資於丹麥、15.9%於法國、15.8%於瑞典、14.2%於德國、13.4%於瑞士及12.6%於荷蘭等等。

股票基金（亞洲）

其餘亞洲股市當中，則以追蹤日本股市的基金表現較好。以過去10年表現計算，以宏利的「宏利MPF日本股票基金」平均每年錄得正回報6.99%最好，惟基金開支比率1.79%相對較高。

據宏利介紹，該基金提供中至長期資本收益增長，投資於任何證券交易所上市的日本經濟各類行業公司股份。截至去年12月底止，該基金的首三大資產項目為三井住友金融集團（佔4.93%）、索尼（佔4.65%）和第一生命控股（佔4.65%）。

混合資產基金（61至80%股票）

在此類別之中，過去10年平均表現最好的是中銀保誠「我的強積金計劃」旗下「我的均衡基金」，平均每年錄得正回報4.12%，基金開支比率1.03%。資料顯示，我的均衡基金透過投資於施羅德強積金傘型基金之施羅德強積金均衡投資基金，主要投資世界各地的有價證券、政府及公司債券及現金存款，旨在提供比香港薪金增長稍高之長期回報。

債券基金

債券相關基金的走勢較為平穩，中銀保誠「我的強積金計劃」旗下「我的港元債券基金」是市場表現最好的產品，過去10年平均每年錄得正回報0.8%，基金開支比率1.03%。據資料介紹，我的港元債券基金透過投資於摩根宜安港元債券基金，以維持一個主要包括以港元報價之附息證券的投資組合，旨在為投資者提供長期資本增長。

預設投資策略基金（核心累積基金）

俗稱「懶人基金」的強積金預設投資策略（簡稱DIS）於2017年4月推出，由兩個混合資產基金組成，主要目的為不懂得或無暇打理強積金計劃的成員而設。

去年投資市場走勢波動，蒸發不少過去收益。由恒生和滙豐推出的「核心累積基金」，過去5年平均每年錄得正回報3.48%，為市場表現最好產品；基金開支比率僅0.77%。資料顯示，此基金會透過環球分散方式投資；其中55%至65%投資於較高風險資產，35%至45%投資於較低風險資產。

預設投資策略基金（65歲後基金）

另一款是「65歲後基金」，同樣以恒生和滙豐推出的「65歲後基金」表現最好，過去5年平均每年錄得正回報1.25%，基金開支比率也是0.77%。此基金透過環球分散方式投資，為成員的退休儲蓄提供平穩的增長，大約20%的資產淨值將投資於較高風險資產，並將其餘資產投資於較低風險資產。

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