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「氫」身上陣　BMW iX5 Hydrogen

博客 11:43 2023/03/08

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全球油價近年不斷攀升，電費亦然。在香港，兩電今個月剛上調了「燃料調整費」，港島區的電價已經超越每度電兩蚊，所以駕駛純電動車也不一定是慳錢的好方法。在可見將來，全球駕車人士要擺脫油價波動帶來的影響，唯一辦法，應該就是以氫氣作能源。最近，寶馬車廠便推出了不足100部的iX5 Hydrogen燃料電池車，車輛將於全球各地作展覽和試駕。

BMW iX5 Hydrogen以氫氣作能源，現時在歐洲限量推出。

全新組合

屬燃料電池版本的iX5 Hydrogen，最先在2019年的法蘭克福車展作全球發布，然後，寶馬於去年末又向外透露了更多車輛資料。它採用第5代BMW eDrive技術、電動摩打和兩組高密度氫燃料電池，也安裝在底盤傳動軸和後軸位置，車輛亦同時搭載12V與400V的電氣系統，為車上各種電器和動力系統供電。

繼電油、柴油和純電後，寶馬將會再多一種類型的動力系統。

與豐田合作

今次作示範和測試的iX5 Hydrogen，最大馬力只有170匹，但這個集燃料電池和鋰離子充電池於一身的動力系統，最大輸出潛力其實高達401匹。廠方直言，iX5 Hydrogen的燃料電池，由豐田車廠提供，因為雙方自2013年開始，便有着緊密的合作關係，好像現時的豐田Supra和寶馬Z4，便有大量零件及部件是互聯互通的。當然，寶馬也有自行開發不少燃料電池系統組件，例如具增壓渦輪機的高速壓縮器和高電壓冷卻水泵等等。

「鬼面罩」的三角形紋理，屬寶馬車系中少見的設計手法。

藍、黑雙色輪圈，乃是寶馬電動車和燃料電池車的專用產品。

續航504公里

至於iX5 Hydrogen的氫氣燃料，會儲存在車上兩個能承受700 Bar（即700倍大氣壓力）的燃料缸內，以加滿後的6公升氫氣來說，最多可為iX5 Hydrogen提供504公里最大續航距離。燃料缸以碳纖強化塑料製造，每次添加氫氣，需時也不過是3至4分鐘左右。

在加滿氫氣後，每次最多可行走超過500公里路程。

要注滿6公斤氫氣，需時大約3至4分鐘。

國家級任務

盡管全球車廠近年紛紛積極發展純電動車，不過使用氫氣的燃料電池車，其實同樣備受重視。因為國際石油市場，多年來始終操控在少數人手中，但不同國家以至不同能源公司，卻可以有多元方法去生產氫氣。特別是德國和日本，同樣沒有石油或天然氣等資源，發展氫氣作為汽車燃料，根本就是國家級的戰略任務，因此這部寶馬iX5 Hydrogen，背後的存在目的，或者遠較表面看來重要。

規格表
售價：未定
車型：5門5座位燃料電池SUV
燃料電池持續輸出：170hp
鋰離子電池最大輸出：231hp
綜合最大輸出：401hp
車身：4,935 X 2,004 1,755mm
輪軸距：2,975mm
懸掛：前~雙願骨 / 後~五連桿
氫氣缸容量：6公斤
輪胎：265 / 50R19
0-100 km/h加速：少於6秒
最高速度：超過180km/h
氫氣消耗量（WLTP）：1.19公斤/ 100公里
最高續航距離：504公里
查詢：BMW Concessionaires（3129 9000）

 

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撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

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