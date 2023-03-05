每天8分鐘 提升理財技巧 8個理財小貼士

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健康的生活方式包括照顧自己的身體和心理健康，其中，財務健康也同樣重要，特別是在有貸款需要償還的時候。另外，定期管理自己的財務，能避免那些大家都不想遇到的「驚喜」，例如錯過還錢最後期限或者意料之外的開支。
從哪些方面著手管理自己的財務？以下將介紹8個理財小貼士供參考，每天僅需要8分鐘就能完成。
1.積極心態面對財務問題
要想改善自己目前的財務狀況，首先要有個好心態，相信自己有辦法解決。只有愈堅信自己的財務狀況可以得到解決，才能愈大可能性度過難關。
一些典型的消極心態：
一些典型的積極心態：
嘗試用一些積極的心態來替換消極的心態，每天只需要幾分鐘就能完成這個轉換心態的過程。
2.跟蹤自己的支出
調整好心態後，就要開始查看自己平時的支出情況，到底自己在哪些部分不知不覺用多了錢？只要將這些「罪魁禍首」找到，才能更好地調整自己的收支，縮減那些不必要的開支。
管理自己收支第一步就是定期查看自己的銀行戶口，清楚自己的餘額和使用狀況，在美國一項民意調查中，36%美國人每天都會查看自己的銀行賬戶，這個動作也只需要花費不多於5分鐘，就可以養成財務自測的習慣。
如果覺得自己用紙筆記下日常支出很麻煩，可以借助市面上一些記賬APP，自己只需要你每天將支出按照分類輸入APP，在每個月結束時，該APP就會自動生成一些統計圖標供使用者跟蹤自己的支出。
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3.自動償還賬單 每周花10分鐘查看
很多人經常忘記自己還錢時間怎麽辦？可以設置APP的自動轉賬還款，這樣就能避免因自己忘記，而導致逾期還款的情況。雖然自動還款很方便，但最後每周都要花10分鐘左右查看賬單的償還情況，這些數目自己最好心中有數。
4.自動化儲蓄
正如上面自動化償還賬單一樣，儲蓄也最好設置自動化，這樣就可以避免忘記或因當時情緒阻礙而沒有做到定期儲蓄。同時，儲蓄自動化後，每個月這部分金額會强制被鎖住，不會因為衝動消費而不小心使用這部分錢，也不會因為可支配資金裏減少了這筆錢而覺得不夠用。
5.用SMART方法 設立並實現財務目標
如何設立清晰的財務目標？美國消費者金融保護局推薦「SMART」財務目標設立法：
S: Specific 具體的
M：Measurable 可衡量的
A：Achievable 可實現的
R：Relevant 相關的
T：Time-bound 有時間限制的
示範表格：
|「SMART」
|問自己的問題
|自己的回答
|Specific
|我要實現什麽目標？誰會從中受益？我要做什麽事情去達到這個目標？
|Measurable
|如何衡量？自己要如何知道已經完成？
|Achievable
|這個目標在自己能力範圍内嗎？有什麽工具輔助完成？
|Relevant
|這是自己正在需要的嗎？現在是正確的時間嗎？為何這個目標很重要？
|Time-bound
|截至幾時要完成這個目標？是合理的時長嗎？
一段時間後，針對那些沒有實現的目標，可以針對性想辦法解決，同時可以通過自己已經實現的目標來看到自己的進步。
6.只用現金支付
雖然現在電子支付非常盛行，但久而久之會令人失去對金錢流失的緊張感，所以適當要將日常收支現金化，可視化的形式，更能提醒自己餘額所剩無幾。
7.抽時間學金融知識
現在學校課程中仍然較少理財知識普及，要想更好管理自己財務，可以堅持學習理財知識，可以選擇相關理財書籍或網上理財課程，不斷更新自己的理財知識庫和適時調整自己的財務目標。嘗試改變自己的生活方式，每天只需要花15分鐘左右，不斷完善自己財務狀況。
8.根據購買金額 設置24小時冷靜期
本欄提到過購物前的24小時冷靜期，但此處的小貼士有升級。可以根據自己想買物品的單價來決定冷靜期的時間，例如，將100元的商品設置為要24小時冷靜期，那麽如果想要的商品是300元，冷靜期就要延長至72小時（24*3=72小時），以此類推。此處的商品單價可以自己自由設置，遵循24小時原則即可。
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欄名 : 理財加油站