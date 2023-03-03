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【每周特色存息】5厘存息強勢回歸　定期活期有得揀

收息攻略 20:30 2023/03/03

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高息存款重返5厘，定期、活期都有得揀，港元、美元都有5厘! 想捕捉最高存息，有什麼細節要留意？

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【每周特色存息】5厘存息強勢回歸　定期活期有得揀
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欄名 : 存款收息

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