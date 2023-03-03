【每周特色存息】5厘存息強勢回歸 定期活期有得揀 收息攻略 20:30 2023/03/03 分享： 分享： 高息存款重返5厘，定期、活期都有得揀，港元、美元都有5厘! 想捕捉最高存息，有什麼細節要留意？ 專題影片 【每周特色存息】5厘存息強勢回歸 定期活期有得揀 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月3日更新） 今日 【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月3日更新） 定期存款2023 重現5厘高息 唔想搬錢咁麻煩 現有資金也逼近4厘 今日 定期存款2023 重現5厘高息 唔想搬錢咁麻煩 現有資金也逼近4厘 【定期存款】12個月存期大比併 港元最高3.95厘 美元最高4.92厘（附18銀行港美存息表） 今日 【定期存款】12個月存期大比併 港元最高3.95厘 美元最高4.92厘（附18銀行港美存息表） 50萬元做定期存款 最多賺息$20,000 近10銀行3.8厘或以上（3月2日更新） 2023/03/02 50萬元做定期存款 最多賺息$20,000 近10銀行3.8厘或以上（3月2日更新） 外幣定期存款 港元定期存款 收息產品 儲蓄產品 儲蓄 定期存款