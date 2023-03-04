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【好去處】中環新派韓燒店 主打各地靚牛 品嘗自家熟成牛扒

精明消費 15:00 2023/03/04

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挾着凍肉食材店Meatogo的優勢，老闆想進一步擴張版圖，在中環開設新派韓燒店JJJ，主打來自韓國橫城1++韓牛、日本A4和牛、美國USDA Prime級等靚牛，單是食材已經滿分。有自家熟成牛扒之餘，還有自創菜式，完全滿足食肉獸的口腹之慾。

新派韓燒店JJJ由凍肉食材店Meatogo老闆Calvin所開，品牌除售急凍肉類，亦供應各產地冰鮮肉予酒店高級扒房、私人俱樂部及高級韓燒店。今次就利用身為供應商可入到第一手靚牛的優勢，開設韓燒店JJJ，大玩新concept，融入西式扒房概念，不只可歎到不同產地及部位的靚牛，店內還自設熟成櫃風乾牛肉。

牛迷大滿足
要食得大滿足，推薦大家試招牌的Deluxe牛肉拼盤，可試齊韓國橫城1++韓牛肉眼、日本A4和牛西冷、自家熟成45日USDA Prime級肉眼及自家醃韓式牛肋骨。牛肉特意切成如扒房牛扒般、約1.5吋厚，令牛肉有足夠厚度形成焦脆外層，中間保持粉嫩juicy。和牛油香豐腴、經熟成的USDA Prime級牛肉味醇香、肉質軟腍，韓牛肉眼則油香與肉香兼備，各有千秋。

餐牌上還有牛柳芯、封門柳及牛頸脊等韓燒店少用的部位可單點，懶得自己動手，還可請店員幫手燒。不怕食生牛肉的，定要一試牛肉他他，用上USDA Prime級封門柳，貪其肉味濃又夠腍滑，入口嘗到巴馬臣芝士及日本蛋黃，還有白松露油，香氣與食味兼備。

燒肉以外，亦有拌飯食一流的韓式雞蛋梳乎厘，以及即席加入牛骨髓的牛肉湯炒飯，用上熬足24小時的濃郁牛肉湯來炒製，加上香口的炸日本青森大蒜及葱粒，油香十足又惹味。

店內更設有Cocktail吧，其中一款雞尾酒更以加入了以韓牛脂肪浸漬過的波本威士忌調成，夠晒特別。

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JJJ
地址：中環雲咸街60號中央廣場地下3號舖
電話：2637 8978
營業時間：12nn-11:30pm

 

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文：新派韓燒店 主打各地靚牛 品嘗自家熟成牛扒（收費文章）】

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