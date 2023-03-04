【好去處】將軍澳新店La Rosabelle 古堡內品嘗歐陸菜

政府終於取消實施接近3年的口罩令，大家生活逐步復常，疫前食肆暢旺的場面將重臨，新餐廳當然亦會陸續登場，這間在將軍澳全新的歐陸餐廳La Rosabelle，以精緻菜式做賣點，加上一室仿似古堡的環境，讓人像置身異地，愉快地享受豐富的歐陸盛宴。

選址將軍澳藍塘傲的La Rosabelle，室內設計以傳統英式田園風格為主軸，牆壁上繪有大量棕櫚樹及不同顏色的植物，有點像藏身於熱帶叢林的古堡，帶點度假氛圍。紅鸛更是餐廳的主角，到處見其蹤影，它象徵愛與熱情，餐廳期望食客可呼喚三五知己品嘗美食，享受閒情逸致。

餐廳廚師設計多款歐陸菜式，有頭盤、小吃、肉類、意大利粉及漢堡等，都是針對港人的口味而設，當中頭盤最能展現出廚師的創意與烹調功架，菜式共有十多款，首推日本海膽黃金脆多士，海膽鹹香鮮濃，配烘烤厚多士條及青檸汁，香脆美味，令人愈食愈想食。另外還有鮮吞拿魚烤墨西哥玉米餅，以嫩滑的吞拿魚配搭香脆的烤玉米餅，口感豐富。

歐陸菜頭盤當然不少得法式焗田螺（138元/6件），用上法國蝸牛，肉質軟綿，肥厚而不膩。先以6款香草及蒜蓉將田螺炒至甘香，再鋪於薯蓉上烤焗。酥香的香草牛油滋潤螺肉，令螺肉變得甘香軟滑，香氣四溢。如果是海鮮迷則不妨選珍寶海鮮拼盤（488元）作前菜，嚴選時令海鮮，包括生蠔、龍蝦、大蝦、扇貝及青口等，分量十足。

肉類主菜款式多

主菜選擇亦相當豐富，食肉獸不妨點選重達半公斤的美國黑安格斯T骨牛扒（598元），T骨牛扒左右兩邊是西冷和牛柳，可以一次過享受兩塊肉。廚師先用小火慢煮一小時，再用大火煎約兩分鐘，其間加入牛油和蒜頭一起煎，以少許鹽及黑椒簡單調味便可。帶骨的肉充滿油香，十分吸引。其他扒類選擇還有炭燒新西蘭羊架配薯蓉及西班牙黑毛豬斧頭扒等。

喜歡大家開心share的話，主菜亦可選餐廳招牌之作德國鹹豬手配炸薯條（368元），做法講究，先將鹹豬手放進大煲內，加入月桂葉、白胡椒粒和白醋以小火慢煮。待豬手風乾後放入焗爐烤至外層香脆，再配上酸椰菜及脆薯條。皮脆肉香的德國鹹豬手，配一罐德國啤酒，絕對是主食及小食兩皆宜的美食。另外酥炸軟殼蟹香辣闊條麵（188元）也是不錯的選擇，把闊條麵煮至彈牙，加入蝦肉、蒜蓉、辣椒和甜紅椒粉炒香。至於原隻軟殼蟹則裹上粉漿後，下鍋油炸至金黃。軟殼蟹甘香鬆脆，連殼帶膏及肉一啖過，口感豐腴獨特，配搭熱氣騰騰的闊意粉，香辣過癮。

負責為飯餐劃上圓滿句號的甜品，款式則回歸經典，包括意大利奶凍、焗肉桂蘋果撻配呍呢嗱雪糕及Tiramisu等，款款都賣相精緻，打卡一流。

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La Rosabelle Restaurant & Bar

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下4號舖

電話：2881 1318

營業時間：11am - 10pm

作者、責任編輯：招美寶

【原文：將軍澳新店La Rosabelle 古堡內品嘗歐陸菜（收費文章）】

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